Q版韓國瑜鳳梨酥熱銷 韓粉搶購當年貨

「東暘烘培坊」推出Q版韓國瑜鳳梨酥，造成韓粉搶購。（柯宗緯翻攝）

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「東暘烘培坊」推出Q版韓國瑜鳳梨酥，造成韓粉搶購。（柯宗緯翻攝）
市長鳳梨酥，原料特別選用紐西蘭天然無水奶油及高雄在地土鳳梨，製作成外酥內軟的鳳梨酥。（柯宗緯翻攝）
烘焙老師傅陳冠達曾是北漂一族，希望他製作的市長鳳梨酥，可以讓每個消費者都好運旺旺來，大家跟著高雄一起發大財。（柯宗緯翻攝）
烘焙老師傅陳冠達曾是北漂一族，希望他製作的市長鳳梨酥，可以讓每個消費者都好運旺旺來，大家跟著高雄一起發大財。（柯宗緯翻攝）

韓流持續發威！高雄市長韓國瑜上任後，市場反應景氣回溫，有業者更趁年節期間推出Q版韓國瑜鳳梨酥。位在中山路的「東暘烘培坊」特別將韓國瑜的招牌禿頭，及平日穿著的襯衫及捲袖子等特徵細節，通通製作出來，吸引韓粉搶購當年貨。

有32年烘焙經驗老師傅陳冠達，這次打造市長鳳梨酥，原料特別選用紐西蘭天然無水奶油及高雄在地土鳳梨，製作成外酥內軟的鳳梨酥，再特別印上卡通版造型的韓國瑜，一上架就被秒殺，不只在地高雄人搶買，許多觀光客也都會買來送給親朋好友，成為港都近期人氣最夯伴手禮，

身為早期北漂青年的陳冠達表示，韓國瑜選舉時替北漂青年發聲，讓他特別有感，自己青少年時期就從南部到台北做學徒，在麵包界做出一點成績後，還曾遠赴日本學藝精進相關麵包知識，返台後協助金礦咖啡成立麵包部門并擔任行政主廚一職，開發出來的麵包及紅豆蛋黃酥禮盒曾創下一個月500萬營業額的記錄。

他說，後來回到故鄉高雄開店，沒想到過去幾年，高雄經濟一直都處於低迷的狀態，做生意討生活實在不容易，但自從韓國瑜就任後，明顯受到觀光客逐漸增加，民眾採買意願也更高，也希望他製作的市長鳳梨酥，可以讓每個消費者都好運旺旺來，大家跟著高雄一起發大財。

(中時 )

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