台南市再傳車禍 男子今晨酒駕自撞亡 交大急提防治策略

2019年01月28日 18:16 中時 程炳璋

台南市南區28日清晨5時36分傳出死亡車禍，20歲翁男酒駕騎車自撞電箱喪命，後座乘客重傷，台南市去年一整年的死亡車禍案件大幅降低，台南市交通大隊才提出數據自豪，不料今年1月接連發生15件死亡車禍，造成17人死亡，較去年同期為高，交大緊急提出防治策略。

20歲翁男是工地裝潢工人，他與19歲的江姓男子28日凌晨徹夜在安南區喝酒，清晨5時許，他騎車載著江男回南區住家，行經台南市南區中華西路一段時，疑似不勝酒力，自撞路旁變電箱，送醫前已無生命跡象，急救仍宣告不治。後座江男右腳骨折，住院觀察。

警方抽血檢驗，發現翁姓死者的酒測值高達1.22毫克，懷疑他不勝酒力才會自撞，釀成死亡車禍事故。

台南市1月以來接二連三發生死亡車禍事故，15件案子造成17人死亡，其中有母女雙亡、刑事小隊長的父親身故，都成社會矚目案件。

台南市交通大隊去年底才公布一項數據，去年一整年的車禍死亡人數共149人，比較前年的171人，下降的人數與比例都是6都最高。今年1月的死亡車禍立刻飆高，較去年同期多出1件1人。

「警政案件首重交通」是台南市長黃偉哲上任強調警察工作重點，眼見春節連假來臨，台南市交通大隊提出防治策略。

過去警方總在發生死亡車禍發生後，要求警員在該地點交管數日，被戲稱「守靈專案」，現在改以真對事故發生內容防治。

台南市交大分析，車禍死亡的17人中，65歲以上占11人，6件屬大型車肇事，因此將提出護老專案，宣導長輩在天色較暗的晨昏兩時段，穿著亮色服裝，並發送螢光貼紙，加強自行車裝車燈，並加強稽查大型車輛，希望有效降低死亡車禍件數。

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(中時 )