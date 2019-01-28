瑞芳警送暖獨老　百斤地瓜送到家

瑞芳警局關懷轄區內長者，送上民生物資。（游昊予翻攝）

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游昊予

新北市東北角有許多獨居長者或清貧家庭，眼看年關將近，卻不知如何度過。瑞芳警分局透過員警訪查之後，發現許多需要幫助的民眾，便聯繫華夏獅子會、瑞芳八仙宮等公益團體一同探視，並送上白米、沙拉油等物資，其中最特別的，則是瑞芳分局防治組許國振組長從老家帶來的100多斤的地瓜。

瑞芳分局表示，由於轄區內有許多民眾年事已高，又無法外出工作，亟需民生物資支援，便挽起袖子，帶著台北市華夏獅子會會長譚素霞、水湳洞里長陳美杏、牡丹里長連隆盛和瑞芳八仙宮代表等人，備齊白米、沙拉油及麵條等多種民生物資，其中許組長為了讓長者到感受溫暖，還特別帶著家鄉雲林縣產的100多斤地瓜，滿滿的心意讓場面更加溫馨。

在多名訪視對象中，有位86歲的簡老先生，雖然身體還算硬朗，但因獨居，僅能靠自己勉強做飯菜維生。看到許組長一行人來訪，也露出難得笑容；另一名探視對象則是猴硐地區的老礦工，現年60多歲的吳先生，由於從事礦業，肺部吸入煤渣受損嚴重，多年來治療無效而氣切無法言語，臥病在床多年，靠太太不離不棄全天照顧，致家庭生活困苦，夫婦倆看到許組長一行人到訪，不斷表達謝意，直呼真是雪中送炭！

瑞芳警分局表示，這次年前送暖活動顯示出警察也有鐵漢柔情的一面，希望和轄區民眾一起過好年。

(中時 )

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