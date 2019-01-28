日韓海上矛盾 防衛省考慮取消出雲號出訪韓國

日本打算取消出雲號訪問韓國一事。(圖/海上自衛隊)

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中時電子報

日本防衛省正在思考，是否該取消直升機航艦出雲號今年春季訪問韓國的計劃。這是在韓國海軍軍艦向日本自衛隊觀察機以雷達照射等問題，使日韓關係惡化的形勢下，決定縮小雙方交流。

共同社報導，防衛大臣相岩屋毅在大分縣別府市，與媒體詢答時談到「雖然維持下去非常重要，但如何妥善判斷何種交流方式最為妥當」，暗示有可能縮小交流。

相關人士透露，預定春季在韓國召開的東南亞國家協會（ASEAN）國防部長擴大會議的相關會議，如何實施多邊聯合訓練一事，正在討論之中。日本防衛省曾設想派遣出雲號等多艘軍艦前往韓國釜山，然而在日韓關係變差後，此事就可能取消，以免雙方的誤會繼續升級。

去年12月28日，韓國的巡邏艦與軍艦廣開土大王號，在日本海域搭救北韓漁船，日本隨後派出反潛巡邏機在上空盤旋，就日方的說法，韓方曾以火控雷達照巡邏機，此舉極不友善。但韓方否認，並反控日本的巡邏機飛行高度過低，已危害安全。23日，日本巡邏機與韓國軍艦又有不友善的遭遇，地點在濟州島南方。雙方爭執的內容大同小異，也是飛行高度與雷達照射的問題。

日本防衛省21日發佈日方的最終見解，將結束與韓方的磋商。

韓國與日本的歷史矛盾很深，尤其是日本海上自衛隊如今的旗幟仍沿用「旭日旗」，更令韓國聯想日本侵略的歷史，在去年10月的「2018年國際觀艦式」，韓國就希望日本軍艦必須降下旭日旗才可進港，結果日方決定缺席不參加。同理，出雲號要是在3月訪問韓國時，一定還會再引爆相似的爭議。

(中時電子報)

文章來源：日本防衛省考慮取消“出雲”號停靠韓國計劃

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