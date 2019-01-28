提出大戰略 卓榮泰：讓3位候選人前進國會

2019年01月28日 18:42 工商 崔慈悌

第二波立委補選將在3月16日舉行，民進黨主席卓榮泰今天偕同黨籍候選人余天、黃振彥、郭國文召開記者會，宣示民進黨全台動起來，3月16日一定讓3位立委候選人順利前進國會。卓榮泰強調，這次他提出大戰略、大戰區聯合作戰的方式，希望能讓整個部隊有共同方向。

卓榮泰表示，從現在開始到春節年後，黨部會進行重要的人事改組，形成全新的戰鬥團隊，而在各地方第一線的主將，也就是各縣市黨部主委，希望能夠完全把具體、有戰力的力量發揮在3月16日的補選與2020的選戰當中。

他提到，這次他提出大戰略、大戰區聯合作戰的方式；大戰略，就是希望未來形成一個共同的訴求，讓整個部隊有共同的方向；大戰區，就是要用更大的戰區協調來進行候選人初步協調工作。聯合作戰則是每個行政區、每個縣市都必須是一個戰鬥體，而不是個別立委選區在單獨作戰。

據此，卓榮泰要求新竹以北的所有縣市都要投入新北市立委補選的選戰，嘉義以南的縣市投入台南市的選戰，其他台中、彰化、南投及雲林則要投入彰化縣的選戰，希望這三個戰區分別協助三位立委選人爭取勝利。

卓榮泰指出，現任的立委當中，有13位都做過縣市地方黨部主委。而現任的縣市首長當中，桃園市鄭文燦市長、新竹市林智堅市長、屏東縣潘孟安縣長也都當過地方黨部主委。因此，主委對個人與黨未來在工作上或政治版圖的規劃上都非常重要。

他說，余天、黃振彥、郭國文這3位候選人，無論是現任或前任，都當過主委，今天希望能夠「主委挺主委一起當立委」，這3位是各位的同伴，也是共同作戰的夥伴，未來也是力量的延伸，讓民進黨能夠維繫國會優勢，進一步在2020維繫本土政權，才有能量繼續實踐進步價值。

卓榮泰表示，希望余天、黃振彥、郭國文3位候選人能夠旗開得勝、一馬當先，為民進黨在民主改革的道路上增添更大的力量。

新北市立委候選人余天表示，接到徵召指令後，他已經跑了兩週的行程。過去他曾經選過三重區立委，對這個選區相當熟悉，在地方跑行程也感受到大家的熱情，感覺還不錯。余天強調，他的政見是「傾聽民意，滿足民意」，民進黨最需要的做到的就是傾聽民意、滿足人民的需求。未來他會找時間幫另外2位立委候選人輔選，也希望黨中央及全國的主委能以各種方式全力協助。

彰化縣立委候選人黃振彥表示，他從鎮民代表、兩屆縣議員到鹿港鎮長，基層經營近二十年，都以高票當選，這次選舉他非常有信心。九合一選舉民進黨大輸，此次的立委補選，新北市跟台南市原本就是民進黨執政，所以這兩席一定要上，而民進黨要贏就是彰化這席一定要贏，若可以拿下這席，2020年民進黨一定會成功。

台南市立委候選人郭國文則表示，從2014年到2018年兩次大選，政治版圖已經和過去不一樣，特別是網路的世代崛起後，在都會區或是青年世代已經脫離原來政治版圖區塊的範圍，原來傳統綠營的大本營，也不像過去那麼堅固，所以他個人在這場選戰中一直戰戰兢兢。他向現場的各地方主委拜託，動員同鄉會的力量，返鄉投票，增加投票率，讓3席立委都當選，讓台灣本土力量取得勝利。

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