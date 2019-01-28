麻辣拍賣官利菁 賣房轉投藝術產業

2019年01月28日 18:31 時報周刊 張毓琪

利菁與好友久久國際執行總裁拿督威拉王琇瑛(中)與翡翠藝術大師胡焱榮(左)。伊林娛樂提供

利菁預計轉移房地產的部份來投資藝術市場。伊林娛樂提供

伊林藝人利菁受久久國際集團邀請，今（28日）下午於台北東方文華飯店擔任慈善拍賣官，現場拍賣出胡焱榮大師的4件翡翠作品，「一葉清蓮」、「飛鳳玉章」、「福壽雙全」、「堂堂清蘭」各自拍出150萬元、420萬元、320萬元、1000萬元高價，總價1890萬元。

投資眼光相當精準的利菁，過去在房地產投資獲利不少，更與好友投資御多利珠寶品牌，首次擔任拍賣官的她透露預計轉移房地產的部份來投資藝術市場，日前就賣出她位於南港的房子，年後也將考慮赴日脫手日本的房產，利菁說：「第一次敲槌，我自己也好想買喔，現階段我想開始投入藝術市場，今天買到都是賺到，南港的房產我兩個月前賠1500萬賣掉，因為我覺得不斷頭的話，利息太多，南港那個有百坪，但現在市場喜歡中小坪數，不如賣掉重新再進場。」

雖然利菁將部份房地產脫手轉投資藝術產業，不過並非全然放棄房地產，她表示未來考慮在馬來西亞大使館區置產，「我好朋友是御多利的JOJO(久久國際集團總裁王琇瑛)，她在馬來西亞，我想之後我會常常去，乾脆直接在那邊買房子，去的時候就可以住。」

(時報周刊)