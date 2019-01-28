台版「萬里長城」一秒穿越到劇中

2019年01月28日 18:22 中時電子報 綜合報導

「眾愛妾平身！」皇帝要駕到啦！沒錯你沒看錯！皇帝出巡啦!繼《延禧攻略》跟《如懿傳》古裝熱潮，是不是已經讓你追劇，追到劇中了呢？阿哥、格格們入宮時間到啦！來到「萬里長城文化主題館」穿上各種古裝，根本一秒穿越劇中無誤!要看「萬里長城」也不用再大老遠跑去中國了，台南就有迷你版萬里長城！「萬里長城文化主題館」位在台南市白河區六重溪21-1號，營業時間上午八點半到下午五點，門票收費散客價是一張299元，20人以上一張團體票價格是250元，幼童六歲以下免票，非常適合在暑假期間成為親子旅遊的行程之一。

▲暑假還不知道要去哪裡遛小孩嗎？不妨來台南看看台版「萬里長城」！(圖／中時電子報提供)

園區從入口處有開封府、江山樓酒家、龍門客棧、山海關、美人關等建築，以及各種栩栩如生、排排站好、正經八百的兵馬俑們駐點在各個角落迎接大家！聽說兵馬俑是特別從西安買了兩大貨櫃的量進來的，總共一百多尊。董事長林務局長表示「大家非常喜歡這個地方，而且滿街都是古人，客人覺得非常新奇，光是皇帝裝就有一百多套，延禧攻略的衣服就有兩三百套，還有後宮甄環傳的服裝也有提供。」

▲包青天「來人啊！斬！」看起來就像玩真的狗頭斬！嚇死寶寶了！(圖／中時電子報提供)

園區內除了有布袋戲館，民眾可以自行當導演外。還有為民伸冤的「開封府」，走到門口就見伸冤用的大鼓，以及包青天專屬的「狗頭斬」台子！開殺啦！許多民眾為求新鮮，紛紛把自己的腦袋瓜放在台上！「斬」！

▲小布丁格格再次網美病上身啊！(圖／中時電子報提供)

如果長城走累的話，也可以到商店街的「御膳房」享用午餐，或是到景觀咖啡廳喝喝咖啡休息一下，同時也能欣賞日出、日落的美景喔！人人都有宮廷夢，只要來到台南都能被實現！快點把手機準備好拍好拍滿！網美網帥們一起來洗版IG吧！

(中時電子報)