前民進黨老黨員 不滿怒砸新潮流辦公室

前民進黨員江添福28日上午前往濟南路一段新潮流辦公室砸門抗議。〔謝明俊翻攝〕

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前民進黨員江添福28日上午前往濟南路一段新潮流辦公室砸門抗議。〔翻攝自江添福臉書〕
前民進黨員江添福28日上午前往濟南路一段新潮流辦公室砸門抗議，並在門外留下一張抗議字條。〔謝明俊翻攝〕
前民進黨員江添福28日上午前往濟南路一段新潮流辦公室砸門抗議，並在門外留下一張抗議字條。〔謝明俊翻攝〕

曾是民進黨員的男子江添福，因抗議民進黨及新潮流系吃香喝辣，28日上午10點多，持磚頭前往濟南路一段新潮流辦公室，砸毀大門玻璃，並在門外張貼一張抗議字條，直批新潮流不知苦民所苦，轄區中正一分局接獲新潮流辦公室人員報案，下午將江某帶回偵詢後依毀損罪嫌函送北檢偵辦。

據警方調查，62歲的江添福早在80年代就開始支持黨外運動，1988年5月24日還因抗議政府威權，曾經自焚抗議，被救回一命，一路走來，一直是民進黨的死忠支持者。但據江添福自承，他因對民進黨及新潮流系的作為不滿，因此已經退出民進黨，現在並已變成韓粉。

28日上午10點零2分左右，江添福獨自一人衝到位在濟南路一段3樓台灣新社會智庫辦公室，先將預先寫好的抗議字條貼在大門外牆上，再拿出預藏的磚頭將辦公室大門砸毀後揚長而去，辦公室人員聞聲外出查看見狀，趕緊打電話向轄區中正一分局報案。

由於台灣新社會智庫就就是民進黨新潮流的辦公室，所以警方非常慎重趕往處理，警方發現牆上字條寫明「抗議民進黨與新潮流集團，吃香喝辣！忘了人性，不知苦民所苦」等內容，字條中還署名江添福，警方循線追查係江添福所為，下午循線前往北市內湖江某住處通知他到案說明。

江添福到案後坦承因不滿民進黨及新潮流系作為，才前往砸門示威抗議，由於台灣新社會智庫工作人員已正式向警方提告，警方詢後將江某請回，全案依毀損罪嫌函送北檢偵辦。

(中時 )

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