《寒單》導演抵押＋信貸2000萬 質疑文化部制度：活不下去了！

向娃為《寒單》票房打氣。（優質生命協會提供）

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湘瑩趁機和導演黃朝亮邀戲。（優質生命協會提供）

優質生命協會在年節前邀請眾多資深藝人觀賞賀歲片《寒單》，導演黃朝亮和該協會理事長向娃、a秘書長紀寶如、文夏、文香皆出席，該片上週末上映後累積票房新台幣1610萬元，但導演黃朝亮直喊：「還不夠！」他拍過賀歲片《大囍臨門》、《大釣哥》，為新片抵押房子還用電影公司名義和銀行信貸，原不願說出負債金額，「我怕講了爸媽會難過。」但最後透露共2000萬。

黃朝亮去年原有信心申請到輔導金卻鎩羽而歸，他只能和老婆情商抵押房子，幸好初剪後受好評，老婆也答應他冒這個風險，也成功申請到今年度輔導金，如今卻有另個煩惱，他表示目前中南部票房遠勝台北，但因偏遠地區「點數戲院」分給片商的票房比例極低，大多無法從台北市以外回本。他認為文化部應盡力改善票房透明化問題、輔導金制度和台灣電影生態，「我覺得文化部長如果真的做得那麼好，就應該正視這些問題，不然連我們都會出走，因為活不下去了！」

藝人湘瑩昨突然現身，不忘和黃朝亮邀戲，但被疑和紀寶如兒子余彥峰復合有望，她表示過去交往時就常在該協會做公益，會內長輩也如家人般親切，現在持續服務，但她不排除復合可能性，「以後的事很難說。」只是現階段各自衝刺事業。曾因喝醉打司機事件而零邀約，她表示現已有穩定收入，且不管多辛苦，每逢年節一定包紅包給母親。

被問文化部長鄭麗君遭打巴掌事件，文香和文夏雖然人在現場，但當時不清楚狀況，事後看報導才得知，向娃則出面代表資深藝人再度譴責暴力行為，更肯定鄭麗君對資深藝人的照顧，文香在一旁點頭附和。《寒單》全台熱映中。

(中時 )

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