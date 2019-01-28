獨／韓國男神崔振赫向《中時電子報》讀者談心大告白！

2019年01月28日 18:48 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國男神崔振赫日前宣布將在228當天來台舉辦粉絲見面會，今（28）日他利用拍戲空檔特地向《中時電子報》讀者與他的粉絲們問候告白，並親筆祝台灣粉絲新年快樂，當天除了幸運粉絲可以觀看彩排外，還有親簽海報福利能署名「愛你的」崔振赫，讓粉絲更加興奮期待那天的到來。

韓國男神崔振赫向《中時電子報》讀者談心大告白！

從《馬成的喜悅》裡溫柔深情的孔馬成中心長，切換到《皇后的品格》中眉頭深鎖的千優彬隊長，崔振赫以百變演技說服觀眾，在今年新年時拿下SBS男子最優秀演技大賞，領獎時一度哽咽說不出話來，畫面令人記憶猶新，他還原當時現場，其實很想謝謝各地支持的粉絲，但再講下去，一定會流淚，又因趕戲一直抽不出空在社群跟粉絲互動，心裡的謝意未能表達而覺得抱歉，預告2月28日台灣場見面會將「補償」，先送上親筆中文新年快樂跟粉絲拜年。

崔振赫親手寫下祝福給台灣粉絲。（圖／主辦單位提供）

主辦單位先前已透露崔振赫打算下台趴趴走，特地為他在B區控台處設小花路，每演必唱OST的崔振赫磁性歌聲也一直是他的賣點，可以預料見面會節目內容精彩可期。生日落在農曆春節的他，也許願粉絲一直有好事發生。

崔振赫在《皇后的品格》展現好身材。（圖／《皇后的品格》劇照）

目前正在趕拍《皇后的品格》的他，一改過去戲路，出演一名因母親遇害而滿懷復仇心的皇室護衛隊長，飆車、武打、跆拳、游泳競技樣樣來，接著導演又安排時尚秀，西裝一套套的換，穿衣顯瘦，不穿有肉的完美身材一覽無遺，激出超高收視，前一檔作品《馬成的喜悅》又創下吻戲次數和播放次數雙紀錄，出道13年來終於熬出頭，可以說從2018跨進2019年最看好的次世代韓流大勢男神。

(中時電子報)