北海道快40個景點你全去過嗎？快筆記！這5個地方超適合去過年

2019年01月28日 18:36 中時電子報 綜合報導

日本一直都是國人旅遊最愛去的國家之一，北海道更有最適合親子觀光的稱號。這裡四季分明、空氣佳，生活步調悠閒、環境乾淨、道場美食多等等原因，讓北海道成為國人旅遊首選。其中，最多觀光客會去的地方就是札幌與函館，因為知名景點較集中也較多，讓遊客可以透過自駕的方式暢遊北海道。

北海道「大雪山層雲峽」景點之美

但札幌與函館以外的景點你去過嗎？另外還有5個景點也很值得去走走看看，「大雪山層雲峽」位於大雪山國立公園境內，峽谷旁有層雲峽溫泉、流星瀑布、銀河瀑布等景點，還可以搭乘黑岳口纜車俯瞰層雲峽之美；「四季彩之丘」是由約30種花卉組成的花田，繽紛色彩映入眼簾，成為最棒的網美拍照景點！

北海道「四季彩之丘」色彩鮮豔飽和的花卉美景讓人充滿活力

北海道「小樽運河」的夜景更是別有一番氣氛

在北海道數個觀光地之中，擁有高度人氣的「小樽運河」，它的魅力在於古風盎然、散發懷舊鄉愁般的運河沿岸，建築物林立的美麗景觀。運河沿岸的散步路線設置了63座煤氣燈，到了黃昏之後點燈，照亮了運河與石造倉庫群，展現出有別於白天的截然不同氣氛。也保留了古代風情的石造倉庫和步道的積雪，呈現出北國特有的風情，彷彿讓人有種時空交錯的感覺。

北海道「MILD SEVEN之丘」

「MILD SEVEN」因為被用於七星香菸的廣告和商品包裝上，宣傳用景而得名的山丘，有趣的是在麥田的斜坡上偏偏聳立了一排的防風林，在一大片的空曠雪景中顯得獨特。樹生長的地區一帶，因為農作物的種植讓土地被劃分為各式各樣大小色彩的樣貌，被稱為「拼布之路」，一年四季來皆有各自不同的風貌。看的這麼一大片美景散步其中，煩惱都被拋到腦後啦！

北海道是許多國人認為最適合親子旅遊的地方/旅行酒吧提供

而「富田農場」以大面積的浪漫紫色薰衣草花田聞名，特別受女性歡迎，場內還有販售薰衣草相關商品，驚豔的美景讓「富田農場」在短時間內成為旅遊熱點。

北海道的魅力真的不容小覷，就連11位一群熱愛旅遊的部落客都忍不住稱讚北海道的好，像是四季分明、超美的薰衣草、白雪靄靄的雪季、道場美食等等都是讓部落客讚不絕口的優點，他們究竟還說了哪些呢？這麼好的地方不要浪費假期阿，快帶著親愛的家人朋友一起飛去北海道過好年吧！

《你不能不知道的超美北海道》超強資深旅遊部落客教你怎麼玩

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(中時電子報)