全台首座平埔文化園區 佳里「北頭洋飛番文化園區」步道啟用

台南佳里的「北頭洋飛番文化園區」是全台第一個平埔文化園區，28日第1期環境步道景觀工程正式啟用，未來還有遊客中心、飛番墓、公廨環境改造等工程，預計分5年時間完成。（台南市政府提供）

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「北頭洋飛番文化園區」是全台第一個平埔文化園區，28日第1期環境步道景觀工程正式啟用，台南市長黃偉哲（前左）到場主持剪綵，並實際繞行步道。（台南市政府提供）

全台首座平埔文化園區落腳台南佳里，以現有的北頭洋文化園區為基礎，設置「北頭洋飛番文化園區」，規畫5大區塊，分年分區進行建設，園區第1期環境景觀步道完工啟用，今天由台南市長黃偉哲主持剪綵儀式，後續工程也將陸續施作，期盼未來肩負起傳達平埔文化的重要任務，也成為觀光新亮點。

北頭洋文化園區透過社區營造經費設立，已經有14年歷史，雖然資源有限，但仍不定期更新設施，並舉辦北頭洋阿立祖夜祭活動，傳承文化也維繫族群情感，不過原有的公廨、高腳屋、瞭望台及文化館的設施都因老舊有損壞情形，但花費不貲，現有政府資源投入後，可望有不同面貌。

已完工啟用的第1期環境步道景觀工程總長167公尺，興建於飛沙崙沙丘，步道兩側有北頭洋慶長宮及歷史悠久的荷蘭井，制高點的休憩平台還可眺望佳里市街景色。

台南市民族委員會主委汪志敏指出，園區今年度將進行2期景觀步道、望高寮、公廨區工程，明年增建第2處望高寮，以及自行車道、公車站、園區導覽系統及休憩設施，並向中央申請經費興建文物會館。

市長黃偉哲表示，北頭洋飛番文化園區是西拉雅族親重要的文化聚落，在前瞻計畫經費支持下，台南市政府保護珍貴原民傳統，讓更多人認識西拉雅文化，他期許後續各階段工程要完善規畫並確實施工，減少園區因天候影響而損壞的狀況。

(中時 )

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