侯友宜拜早年 願長者及院生「像幸福豬呷飽睏饌」

侯友宜發給教養院生紅包，讓院生們笑開懷。（吳岳修攝）

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新北市長侯友宜與八里愛心教養院院生合力完成年年有餘的畫作。（吳岳修攝）

農曆春節即將到來，新北市長侯友宜28日上午接連前往八里愛心教養院、愛維養護中心、台灣天主教安老院，致贈年節加菜金拜早年，侯友宜親手發給每位院生與長者充滿喜氣的小豬紅包，恭祝他們「像幸福豬一樣，呷乎飽、睏乎飽，無煩無惱！」讓老人家及院生們笑開懷。

侯友宜在社會局長張錦麗、八里區長莊茂坤等人陪同下，28日上午先前往八里愛心教養院探望院生，院生們特地組成小獅鼓隊歡迎，聲樂團也穿著仿清宮禮服表演樂器，侯友宜開心跟過去熟識的玻璃娃娃小雪等老朋友打招呼，還跟院生們一起創作陶藝畫作「年年有魚」，並在畫作上蓋章落款，院長謝鑫敏拿著畫作直呼要做為鎮院之寶。

侯友宜隨後前往鄰近專收重度身心障礙者的愛維養護中心，雖然院生們表達能力不佳，但仍熱情列隊歡迎市長來訪，院民自治會長簡梅芳更是以口咬筆，奮力彩繪出兩隻在原野間悠閒自得的黑白豬畫送給侯友宜，侯友宜高興直說，「豬圓滾滾，象徵福氣滿滿」，回贈小豬紅包給所有院生，也讓院生們笑開懷。

侯友宜最後來到八里台灣天主教安老院，他感念在安老院服務多年退而不休的前主持顧志珍修女無私的付出，顧志珍坦言「修女不會退休，我會永遠在安老院陪伴長輩」，讓侯友宜感動不已，隨後一一向安老院內所有長者們握手問候，祝福所有長者豬年平安健康。

社會局長張錦麗表示，市府關懷兒、少、老、身障朋友，她代表市府對於每間到訪的社福機構均致贈年節加菜金、日常生活物資，也希望所有市民新年快樂。

(中時 )

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