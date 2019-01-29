夢幻系草莓罐罐 多層次口感不甜膩

2019年01月29日 07:22 中時 巫靜婷

糖迷咖啡草莓季從11月中到4月中，除草莓罐罐，草莓覆盆子奶餡生乳酪、草莓鮮奶油蛋糕、愛戀草莓公主鬆餅也是熱銷主打商品。（巫靜婷攝）

愛戀草莓公主鬆餅是店內熱銷主打商品，愛心形狀的鬆餅融化許多少女心。（巫靜婷攝）

糖迷咖啡店長吳明杰開業不忘進修製作技術，充實創意涵養，去年10月曾到法國雷諾特廚藝學校進修。（巫靜婷翻攝）

典雅夢幻的糖迷咖啡，門口碩大的風車無比吸睛。（店家提供）

店內裝潢精緻分為高雅公主風與輕鬆工業風2區塊滿足不同需求。（店家提供）

苗栗市自治路上1間外觀典雅夢幻的咖啡店，門口碩大的風車無比吸睛，店內裝潢精緻分為高雅公主風與輕鬆工業風2區塊滿足不同需求，店長堅持嚴選高級原物料製作糕點及餐食，每道甜點皆可看見不凡的巧思，每日限量的「草莓罐罐」最受歡迎，想吃必須提早預約。

32歲店長吳明杰承接父親簡餐店面，2016年開業糖迷咖啡，經濟系畢業的他，半路出家到朋友的咖啡廳幫忙1年，漸漸萌起製作甜點的熱忱，苦練1年多後決定以此為業，開業過程不時上課進修製作技巧，最遠曾到法國巴黎拜師學藝，他表示，國外的糕點精緻且富有創意，非常直接借鏡學習。

改良國外甜點又甜又膩的既定印象，店內季節限定的4款草莓製品，糕體皆採國外進口原物料製作，草莓則採用當地大湖草莓，其中以草莓罐罐最受歡迎，每每出爐必秒殺，由於甜點做工複雜，每日限量10到15份，採預約制，偶爾現場也能碰碰運氣。

吳明杰指出，草莓罐罐採用日本進口的麵粉製作杏仁蛋糕，堆疊層次多，夾層抹上卡士達醬及法國香緹鮮奶油點綴，草莓則採用酸甜適宜、飽滿多汁的豐香品種，無論是熬果醬、打鮮奶油皆須花費時間等待入味，做工繁複造就多重口感，許多客人到店指名就要這罐。

吳明杰表示，店內草莓季從11月中到4月中，除草莓罐罐，草莓覆盆子奶餡生乳酪、草莓鮮奶油蛋糕、愛戀草莓公主鬆餅也是熱銷主打商品，愛心形狀的鬆餅融化許多少女心，包覆Q彈麻糬內餡，沾上北海道煉乳、法國鮮奶油入口，甜而不膩，適合台灣人的口味，連苗栗縣長徐耀昌都曾是座上賓。

(中時 )