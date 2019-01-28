體驗父親的經歷大專生洄游「農stay」

2019年01月28日 19:14 中時 許素惠

雲林縣斗南鎮農會舉辦大專生「農stay」農村體驗活動，學員騎單車走訪農家、田園、牧場等。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮舉辦大專生「農stay」參訪牧場，學員仔細觀察肉牛和乳牛有何不同，圖為肉牛。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮農會大專生洄游「農stay」28日「開學」，來自全國大學生在青農、新農等引領下，親近牛、下田採馬鈴薯、插秧、騎單車走訪田野風光、夜宿農家…親近友善土地，了解農業，也上了完整的食農教育。

該活動由農委會水土保持局與全國11個農村在地青年團隊合作，雲林場次非常熱烈，10多個名額秒殺，學員台清交成都有，水保局長李鎮洋專程到雲林為4天3夜課程主持「開學」。

斗南鎮農會總幹事張有擇充當鐵馬隊長，帶著大家騎著單車趴趴Go，認識斗南好風光。他說斗南是國內馬鈴薯、胡蘿蔔的重要產地，生產的越光米、台灣牛更是聞名全國，而根據相關產業調查，唯有農業產值歷久不衰，因為民以食為天，所以農業是未來最有希望的產業。

今日重頭戲是參訪養牛牧場，第一次和頭頂有著捲毛的安格斯牛親密接觸，才知道眼前漂亮可愛的動物是餐桌上美味佳餚的來源，疼惜之心油然而生。

住新北市的中山醫學大學呂嘉軒因念營養系，很想深入了解食農教育。而中興大學生命科學系高譜軒父親是北港人，常聽爸爸說起農村生活，覺得很有趣，一直想參觀牧場，住在農村，體驗爸爸曾有的美好回憶。

(中時 )