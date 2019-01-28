金豬賀歲豬事大吉 樹林區公所名師揮毫

2019年01月28日 19:14 中時 許哲瑗

樹林區公所於26日上午9時至12時在樹林車站旅客大廳舉辦「春聯報喜賀新歲-名師揮毫」活動。（許哲瑗翻攝）

樹林區公所於26日上午9時至12時在樹林車站旅客大廳舉辦「春聯報喜賀新歲-名師揮毫」活動。（許哲瑗翻攝）

樹林區公所於26日上午9時至12時在樹林車站旅客大廳舉辦「春聯報喜賀新歲-名師揮毫」活動。（許哲瑗翻攝）

樹林區公所於26日上午9時至12時在樹林車站旅客大廳舉辦「春聯報喜賀新歲-名師揮毫」活動。（許哲瑗翻攝）

為了迎接農曆新年，增添喜氣歡樂的氣氛，樹林區公所於26日上午9時至12時在樹林車站旅客大廳舉辦「春聯報喜賀新歲-名師揮毫」活動，本次活動特別邀新北市書法學會、新北市樹林美術協會、新北市樹林客家鄉親會共9位書法名家現場揮毫寫春聯，民眾也可提出自己需求或從現場提供的春聯對聯句子範例中挑選自己喜愛的對聯，商請老師書寫，把充滿溫度又喜氣吉祥的春聯帶回家與家人分享。

現場設有新北市圖書館樹林分館的行動書坊，民眾只要來現場借書或辦借書證就送精美好禮，另外也有旅遊書籍的漂書活動，鼓勵大家自助旅行深入文化；家和有線電視在活動現場推廣新北市公用頻道，這是屬於公眾交流的影音平台，目前有法令宣導、消費權益、社會福利、公益服務、語言學習、觀光旅遊等節目內容，民眾只要在現場掃描QRCODE玩翻牌遊戲或擲骰子遊戲，就能獲得紅包好禮及優惠券，機會難得，歡迎有興趣的民眾一起來參與。

樹林區長林耀長表示，樹林車站是我們樹林區生活的重要交通樞紐，而且本區就有三個臺鐵車站，居民的生活與車站緊緊相連，農曆年前我們都會與台鐵局合作在樹林車站的旅客大廳舉辦這充滿喜氣年味的名師揮毫活動，無論是上班通勤、返鄉探親的民眾都可以來向我們這些書法名師索取春聯，也利用這機會向大家拜個早年，祝福大家能「福星開運喜迎金豬，好運旺旺來」。

臺鐵局臺北運務段副段長林維澤表示，很開心能與樹林區公所合辦這次名師揮毫活動，我們臺鐵局現場也有派臺鐵運務站與機務站政風室主任現場擺攤與民眾互動玩遊戲，目的是讓民眾瞭解我們臺鐵對廉政服務的重視，只要現場回答問題，民眾就可以精美的餐旅熊零錢包、可愛的EMU600迴力電聯車帶回家，在此還是希望各位民眾能多給臺鐵鼓勵，多多搭乘大眾運輸工具。

(中時 )