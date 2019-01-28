梁凱莉寫真零修圖肖想成為人型立牌

2019年01月28日 19:41 時報周刊 張毓琪

暌違3年，梁凱莉再出寫真。尖端出版提供

睽違3年再推出寫真新作的藝人梁凱莉，日前與尖端出版合作，於去年底推出《梁凱莉禮物書》，上禮拜六（26日）於板橋車站金石堂書店舉辦簽書會，雖然簽書會當日氣溫相當低，卻不減粉絲的熱情，梁凱莉也親切與每位粉絲簽名自拍。

梁凱莉身形纖細，150公分的身高，體重僅40公斤，不過身材嬌小的她卻擁有C奶上圍，是許多男人眼中的天菜，過去她在第一本寫真中大露性感身材，令人好奇她推出新作品有無刻意節食或是保養胸部，但她透露：「這次走居家風，都是到我家去拍的唷，而且我希望寫真能走自然風，所以幾乎是沒修圖，我也沒有刻意減肥，最大的努力就是我把家裡打掃了一遍。」

此次推出禮物書，梁凱莉與出版社提供她的巧思，讓寫真不僅只是寫真，而是送給粉絲的禮物書，內容不僅附上海報、凱莉手寫卡片、還有充滿創意的寫真桌曆，梁凱莉透露：「桌曆使用像是白板的紙料，沒有印上日期，可以無限次使用，還能依心情換上各種我的照片，上面還有我寫的心情小語唷。」

禮物書中最特別的部份，就是梁凱莉為了一圓成為人行立牌的夢想，特地在這次的作品中做了縮小版的人型立牌，讓粉絲可以將小立牌立在桌上，時時刻刻都能看到她，「我一直好想有個人型立牌，終於在這次作品能夠實現，也算是我自己的私心啦！」（記者／鍾如婷）

(時報周刊)