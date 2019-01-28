比薩德厲害 美欲在日部署新型反導雷達監控中俄

美國洛馬公司研發的高空終端防禦薩德反導系統，目前已部署於南韓。（圖／洛馬公司）

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中時電子報

據日本熟悉美日關係的消息人士指出，美國為加強對中國與俄羅斯洲際導彈的監控與攔截能力，有意在日本部署新式大型反導防禦雷達，並於近期開始與日本政府展開部署雷達的談判。如果談判成功，將是美國首次在海外部署監測洲際彈道導彈的雷達預警系統。

大陸《參考消息》引述日本《讀賣新聞》的報導指出，美國政府希望在日本部署的雷達是洛克希德．馬丁(Lockheed Martin)公司新近研發的「國土防禦雷達」(HDR-H)。在此之前，這種雷達僅計畫部署於美國本土和夏威夷、關島等地，用以監視和防禦西太平洋沿岸國家（包括中國與俄羅斯）發射的彈道導彈，還可用來監控反衛星武器和空間碎片等。日媒稱，一旦美方在日本部署HDR雷達後，所獲情報資訊會與日本自衛隊共用。

美國洛馬公司研發的陸基神盾導彈防禦系統，目前部署於日本。（圖／洛馬公司）

美國導彈防禦局發佈的資訊指出，HDR-H雷達具備自主獲取、跟蹤和識別來襲彈道導彈的能力，能夠「有效對抗對手現有及正在研發的導彈武器系統」，未來該雷達將成為美國彈道導彈防禦系統(BMDS)的關鍵感測器之一，大大增強MDA陸基中段防禦系統的整體能力。

報導說，如果美日兩國就雷達部署議題達成一致，這將是美國首次將具有偵測洲際導彈能力的反導預警系統部署在海外。

據洛克希德．馬丁公司網站發佈的消息，HDR雷達性能優異，除有能力監視北韓發射的彈道導彈外，還可以偵測到中國和俄羅斯發射的洲際彈道導彈。目前美國在韓國部署的薩德(THAAD)系統，以及日本從美國引進的陸基神盾(Aegis)系統，均只對於中近程彈道導彈具有偵測能力。一旦HDR雷達在日本部署，可顯著增加美國偵測中俄戰略導彈能力。

報導說，美國軍方計畫部署在夏威夷的雷達將從2023年投入使用，而部署在日本的雷達則計畫2025年開始運行，並與夏威夷的反導監視系統聯網，共同構成監控中俄洲際導彈的更強大體系。

(中時電子報)

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