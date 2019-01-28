呈現生命苦痛與美好 南華高中100小時涵洞生命塗鴉

2019年01月28日 19:16 中時 吳堂靖

南華高中的社團「嘻塗克搖社」將於景美河堤涵洞合法塗鴉區，進行100小時不間斷的「涵洞塗鴉」計畫，並舉辦「分享自家食材」活動，活動自28日晚上8點至29日凌晨，歡迎民眾一起將生命中的苦痛與美好，轉化為畫作，揮灑在街頭的牆面上。

南華高中多媒體應用科學生李成帥表示，活動精神在於「瓦解後創生：粉碎疏離、拿掉標籤、打破階級，youareunique，我們是生命共同體」，他認為「年輕人不能只是想著未來要做什麼，更重要的是，真實的認識自己，決定自己要成為什麼樣的人」。

李成帥表示，希望藉由活動翻轉社會對「嘻哈、嬉皮、塗鴉、龐克、放克、搖滾、跳舞」的既定印象，聆聽每一位經歷破碎後重生的年輕人心聲，進而帶出生命的反思與實踐。

社團發起人李成帥曾不適應體制內教育而一度輟學，生命陷入茫然，他表示，因南華高中彈性的學制，讓他有許多時間可以創作、自主學習、成就興趣，還可以兼顧工讀，並遇到許多真心支持他的師長，讓他找到自己想成為的人。

南華高中校長莊惠安表示，成績考得好，只是學識，但人生過得好，才是本事！校方開設「兩日課」、「半日課」以及「夜間部」等不同學制，給各種不同需求的學生，讓他們不會因自身特殊性，而錯失一張珍貴的人生門票。

(中時 )