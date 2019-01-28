林鳳營故事館陶藝展 在地藝術家許清全獻藝

2019年01月28日 19:16 中時 劉秀芬

許清全(右)現場解說創作過程，民眾對天目釉的釉色變化感到十分新奇。（劉秀芬攝）

六甲在地藝術家許清全老師投入陶藝創作數十年，去年甫獲海峽工藝精品獎金獎，六甲區公所特邀許清全至林鳳營故事館舉辦「赤山天目陶藝展」，28日上午舉辦開幕茶會，許清全也幫現場民眾解說創作過程，民眾對天目釉的釉色變化感到十分新奇。

「天目」淵源於宋代建窯、吉州窯等的黑釉茶碗，天目釉以其蘊藉內斂，卻又富於變化的釉色質感而引人入勝，許清全憑著一股自稱「憨憨作、黑白作」的傻勁，以及追求極致完美的執著投入陶藝創作。

六甲區長蔡秀琴表示，地方藝術家是社區重要的文化資源之一，感謝許清全獲得2018海峽工藝精品獎金獎後，將年度首展獻給故鄉。六甲昔稱「赤山堡」，因出產緻密結實的紅色黏土而得名，豐富的天然資源為陶藝創作提供了良好的環境，許清全將展覽名稱取名「赤山」，即代表了對於故鄉六甲的感念與熱愛。

許清全說，這次展出作品約30件，其中一組14件小壺，及一組12件的茶碗，單只製作雖不困難，是要達到整組釉彩一致分外困難，不知淘汰多少作品。想欣賞天目釉奇幻色彩陶藝的朋友，許清全農曆春節展出期間都會到場解說。

林鳳營故事館位於林鳳營火車站通往落羽松必經路徑上，六甲區公所也希望民眾去賞落羽松自然之美時，能順路欣賞陶藝之美，「赤山天目陶藝展」即日起至2月27日的每周三至周日展出，春節期間展覽日期為2月3日、7日、8日，時間為上午9～12時。

(中時 )