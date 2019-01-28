北農人事任人呼嚨 游淑慧笑：柯文哲變成「吃素」的

台北農產公司24日舉行臨時董事會，會中決議由農委會推派的常務董事翁震炘（右）出任總經理，會後翁震炘與北農董事長彭振聲（左）一同出面受訪。（鄭任南攝）

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中時電子報
郭匡超/綜合報導

台北農產人事恐成台北市長柯文哲市政魔咒之一，前有吳音寧拒絕議會質詢；今有翁震炘以留職停薪方式接任，打臉市府所稱「翁辦退休才接任」。國民黨議員游淑慧表示，「羅生門/誰騙誰.....柯文哲，何時變成『吃素』的？」任人呼嚨欺瞞，柯文哲真的顏面盡失。

游淑慧曾日前質疑翁震炘具公務員身分，依法不得兼職，而台北市長柯文哲及兼任北農董事長的副市長彭振聲則告訴她，翁辦退休才接任，現在翁震炘自己證實是留職停薪，游除轟「好好派人有那麼困難嗎？一定都要『硬佔』？」再譏諷「強悍的柯文哲、給蔡總統臉色看的柯文哲，何時變成『吃素』的？」

游淑慧今日在臉書貼出24日在市議會與柯市長及市府團隊詢答記錄：

游淑慧：我還有一件事情想請問，我們北農的總經理，接下來是農委會派的，農金局的副局長，他是要退休來當還是兼職？

柯市長：他辦退休。彭副市長：他是退休來當

游淑慧：他是退休？這樣比較正常，不然北農的總經理是專職，怎麼可以用兼的

柯文哲：他退休，他為了這個退休了，他確定可以做很久⋯（哈哈笑）

游淑慧：他可能本來就屆齡啦？

彭振聲：還沒屆齡！

游淑慧：還沒屆齡？為了這個退休？他還是一定領得到退休金！但是現在市府等於把董事長跟總經理都讓出去了耶？

柯文哲：不過還好啦！黃向羣也還好啦！

如今，翁震炘證實自己是留職停薪，游淑慧問：「柯文哲與農委會，到底誰騙了誰？退休來北農是義無反顧，全心投入。留停來北農是佔位保退路，隨時苗頭不對就能落跑。」

游淑慧為北農喊冤：「北農本無罪，但擁有的利益與全國農產品產銷平衡的權力，讓民進黨死不都肯放，如同台灣大學！」也感嘆「只是曾幾何時，我們國家的大官們『人能亂派』、『話能亂說』；而民意代表、監察院、法院都只能屈從在行政權力之下？」

(中時電子報)

游淑慧臉書

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