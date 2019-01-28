印度美洲虎戰機墜毀 飛行員安全彈射

2019年01月28日 19:20 中時電子報 江飛宇

一架印度空軍（IAF）的美洲虎超音速攻擊機(SEPECAT Jaguar)在北印度北方邦(Uttar Pradesh)墜毀，據當地媒體報導，飛行員已成功彈射，人身安全。

防衛世界(defense world)報導，這架美洲虎戰機是從戈勒克布爾空軍基地(Gorakhpur AFB)起飛，執行例行任務，目前事故原因尚待調查。

美洲虎戰機是1960年代由英國航太公司和法國達梭公司一同開發，兩家公司合組任務子公司子公司「教練和戰術支援飛機製造公司」(SEPECAT)，這是歐洲國家合作開發戰機的首例，組成任務子公司的模式，也成為日後龍捲風戰機(英、義、德合組帕納維亞公司Panavia)、颱風戰機(歐洲空中巴士集團)的基礎。

美洲虎戰機原先僅是合作設計噴射教練機，但是面對前蘇聯與華沙組織龐大軍力的威脅，希望小巧的教練機也有攻擊能力，結果功能愈加愈多，最終美洲虎成為密接空中支援（CAS）、戰場空中阻絕（BAI）、戰術偵察、教練飛行，甚至還有戰術核武攻擊等任務的多重角色戰機。它安裝2具小巧的勞斯萊斯RT172 渦輪扇引擎，總共可攜帶4.5噸的各式對地武裝，極速為1.2馬赫，也能以此速度在低空突穿敵區。為了面對華沙可能破壞跑道，起落架設計的非常粗壯，使其可在危急時，轉移到公路起降，起飛距離在700公尺左右，降落距離為1120公尺。

美洲虎的機翼上還有掛架可安裝飛彈，這樣的設計並不多見。(圖/militarytoday)

美洲虎有一個頗特別的設計，就是它有機翼上有1對派龍架，能夠安裝2枚短程空對空飛彈，這是因為它主要任務仍以對地攻擊為主，當翼下裝滿炸彈、火箭彈、副油箱後，還能有安裝自衛用空對空飛彈的空間。

由於功能多樣，而且價格相對便宜，使得美洲虎得到不錯的銷路，除英國、法國以外，還包括印度、阿曼、奈及利亞、厄瓜多的使用，總生產量573架，不過如今只有印度仍在現役。

(中時電子報)