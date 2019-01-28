擔心韓流發威 葉元之促經發局展現招商企圖心

2019年01月28日 19:25 中時 葉德正

近來屢屢有大型企業表態，準備到高雄投資設廠，新北市議員葉元之今日質詢經發局長何怡明，希望腳步不能太慢，以免造成磁吸效應，讓新北失去先機；何怡明坦承感到憂心，但她跟副市長吳明機都陸續與業者洽談，她強調，許多投資案都被許多業者列為重大機密，必須細心呵護，不宜曝光，不過有信心新北市今年的招商規模將達300億元。

葉元之表示，新北市過去的招商表現，經濟部連續三屆評比，全國第一，但是全台的資金規模是固定的，高雄招商會產生磁吸效應，有可能排擠到新北的招商成績，日前就傳出全國商總計畫到高雄投資1000億、海霸王到高雄投資80億、富邦則將投資高雄400億，「難道局長不擔心？」

葉元之期許經發局表現企圖心，各大企業都該繼續積極爭取，經發局應該行銷特定產業類別的招商目標，例如高雄的「愛情產業鏈」，何怡明承諾，未來會以推廣新北的新興產業為主。

經發局長何怡明回應，目前已洽談許多案件，但都不適合公開個案，不過經發局概估新北市每公頃土地約可獲得企業5億元投資金額，預計整理出60公頃土地，有信心達到300億元的招商規模。

何怡明表示，會依過往招商經驗，為企業提供「招商一條龍」的服務，目前包括吳明機副市長都陸續與業者洽談，不過許多企業在洽談是都須簽保密協定，業者很忌諱曝光，必續要細心呵護，只要時間適合就會公布。

(中時 )