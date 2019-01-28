新竹阿嬤闖平交道 差一點就昇天

2019年01月28日 19:30 中時 邱立雅

阿嬤與普悠瑪擦身而過，一秒逃生。（邱立雅翻攝）

阿嬤小跑步闖平交道，與普悠瑪號「擦肩而過」。新竹一名阿嬤日前行經客雅平交道時，柵欄已放下且警示聲響不斷，阿嬤居然泰然自若的持著雨傘緩步前進，普悠瑪駕駛遠遠發現有人出現平交道於是緊急煞車，人車險險差肩而過，事後警方調閱監視器，影片看得眾人心驚肉跳，呼籲民眾切莫以身試法、拿命開玩笑。

鐵路警察局新竹分駐所指出，日前普悠瑪列車行經客雅平交道前，遠遠看見有人在平交道上移動，駕駛雖緊急煞車，但因車速過快，超越平交道後才緩緩停下。駕駛無法確定是否有撞上民眾，警方獲報後現場查看，檢查發現列車並無撞擊痕跡，現場也無受傷民眾，調閱監視器後才確定未發生意外，但已造成列車延誤。

監視器畫面顯示，一名阿嬤手持雨傘與物品，無視警示鈴聲與放下的柵欄，從旁越過試圖橫越平交道。阿嬤原緩緩前行，但走到一半時，發現「列車好像快開過來了」，趕緊加快步伐小跑步向前。就在阿嬤成功跨過鐵軌時，普悠瑪列車瞬間疾駛而過，監視器畫面看得眾人「心臟都快跳出來」。

不到一秒的時間，這名同時與死神跟普悠瑪擦身而過的阿嬤，就這樣緩緩離開現場。緊急剎車的駕駛因無法確認是否撞擊民眾，在平交道附近緩緩停下後，向鐵路警察報案。警方獲報後趕抵現場，透過觀察列車外觀與現場狀況，並調閱監視器畫面，確認無人員受傷。

「阿嬤命真大。」警方表示，由於列車靠近車站所以早有減速，若是一般平交道，根本來不及煞車，而對於阿嬤玩命的行為，警方表示，行人擅闖平交道，根據道路交通處罰條例第80條，可處新台幣2400元罰鍰。

由於過年期間民眾搭乘大眾運輸機會大增，返鄉過年人潮也不少，鐵路警察局新竹分駐所年節期間加強安全宣導，也呼籲用路人車務必遵守平交道規則，千萬別任意穿越鐵軌或闖越平交道，一旦發生事故，後果不堪設想，此外，平交道皆有監視器全程錄影，所有違規都將開罰，請民眾切莫以身試法。

(中時 )