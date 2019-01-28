韓國瑜發紅包手拉傷 洪孟楷：韓粉請堅守「四不一沒有」

高雄市長韓國瑜發現孕婦沒有紅包，硬是「生」出一個，祝福對方好運。（柯宗緯攝）

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中時電子報
郭匡超/綜合報導

農曆春節腳步近，高雄市長韓國瑜跑行程發放春節紅包，不幸傳出手腕被拉傷的消息。國民黨發言人洪孟楷呼籲：真愛韓總，請堅守「四不一沒有」。就是「不自拍、不停留、不握手、不摸頭」的四不，讓韓總沒有受傷之虞，親手發放紅包，給予市民滿滿祝福！

洪孟楷在臉書提醒韓粉堅守「四不一沒有」，就是「不自拍、不停留、不握手、不摸頭」。因為，排隊拿韓國瑜市長紅包人非常的多，而韓總時間有限情況，所以每個地點發放紅包都需要有sop請遵守，不要太過熱情而想要「自拍」和「停留」，如果每個人多花五秒鐘，只要有一千個人排隊，就會多花韓國瑜市長一個多小時的行程，絕對會延遲後面的安排，因此要讓韓市長守時，就從大家不停流、不自拍開始。

再者，相信每個民眾都想握韓國瑜的手，更甚者想要摸摸韓總的頭，這些都是極為容易讓韓市長受傷的舉動，畢竟在戶外，民眾多又熱情，一不小心興奮的大力，就會讓韓市長受傷，而更要防止有心人士接觸或傷害韓市長，所以愛護和保護韓國瑜，就大家一起約定，不要握手、更不該摸頭。

洪孟楷表示，相信韓國瑜市長絕對會堅持「沒有架子」的雙手發放紅包給每一位鄉親朋友，即便貴為市長，他還是那個大家熟悉的賣菜郎。就請所有真愛韓總的韓粉們通同打勾勾，堅持「四不一沒有」！這才是最好的愛韓國瑜的方式！

(中時電子報)

高雄市長韓國瑜發紅包，排隊人龍幾乎不見盡頭。（柯宗緯攝）

洪孟楷臉書

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