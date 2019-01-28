好市多商品超商也買得到！她曝最大差異喊：年費沒白繳

2019年01月28日 19:42 中時電子報 林郁庭

好市多(Costco) 深受不少人歡迎，大家喜愛到賣場內都撿便宜，過去也常爆出瘋搶商品。最近有一名資深好市多會員在臉書公開社團PO文表示，當她看到超商就有在賣好市多商品時，還心碎想說自己會員卡辦心酸的。結果當她仔細一看商品價格後，發現有很大的差異，才讓她安心直呼：「還好不枉費我繳年費」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，一開始她驚訝發現「現在連鎖便利超商無極限～居然有好市多熱銷商品」讓她心碎了，想說「那我繳年費是為了什麼😢」。

不死心的原PO發揮調查到底的精神，仔細比較超商內賣的商品熱銷商品，以及好市多內賣的商品後發現，到好市多購買有便宜許多，她舉例像是自有品牌衛生紙來說，「好市多賣場價319元、線上價345元、超商399元。」除臭貓砂差最多，「好市多賣場價469元、線上價519元、超商589元」。這也讓原PO心安了，喊說仔細一看，超商都比Costco貴，「還好不枉費我繳年費」。

PO文一出立刻引起網友們熱烈討論，「花錢買的是便利性啊」、「超商便民而已」、「不要這樣說啦 ，不是所有縣市都有好市多」、「貴是當然的，這就像找人代購一樣」、「」、「每次去逛好市多反而會買更多東西回來」，還有人看了PO文才驚呼，「原來線上價比較貴⋯」、「有價差啊！我還是會到好市多搬」。

好市多發言人表示，商品和連鎖超商合作銷售已有六、七年之久，因為2賣場市場區格不同，所以相對的商品定價不同，沒有互相競爭的問題。好市多表示，會員制也分為一般會員與商業會員，商業會員多屬於商店或是公司大批採購，屬於量販批發型態，除會使用外，部分也會在自家店點販售。

(中時電子報)