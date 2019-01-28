防範非洲豬瘟 蘇揆指示交部定罰則導遊、遊行社連帶責任

2019年01月28日 19:50 中時 張理國

行政院長蘇貞昌今天召開「因應非洲豬瘟各階段應變工作決策會議」，阻絕非洲豬瘟疫情於境外，蘇揆指示，如有旅客參加旅行團夾帶肉品進入台灣，導遊及旅行社應負擔連帶責任，交通部應研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。

政院的跨部會因應非洲豬瘟應變會議，共有農委會、財政部、內政部、海洋委員會、環保署、經濟部等14部會出席，並針對豬瘟防疫分為三階段報告並進行討論，第一階段「預防準備期」：現階段防止疫情進入台灣；第二階段「疫情發生期」：假設已發生豬瘟疫情，政府該如何因應；第三階段「復原期」：疫情發生後，要如何復原及善後等情形。

蘇院長聽取農委會報告後指出，各部會針對豬隻撲殺、焚燒及掩埋等疫情發生後的情境應務實演練，並對於疫情發生後廚餘的處理方式預作因應及掌控。針對財政部報告有關海關行李檢查情形，及高風險地區郵包及快遞提高抽驗率，蘇揆聽取報告後表示，防疫視同作戰，請相關部會首長督導所屬機關善盡職責，落實相關查驗人力及機器的整備工作，以確實阻絕非洲豬瘟於境外。

針對內政部報告機場、港口入境人車加強查核，桃機旅客手提行李全面檢查，蘇揆表示，邊境防疫把關很重要，請務必嚴格準備，不能掉以輕心，感謝相關單位加強查驗工作及人力。

蘇揆聽取海洋委員會報告漁港商港安檢、小三通直航旅客安檢報告後表示，農曆春節將屆，為避免中國肉製品走私入境，請海委會於年節期間加強查緝工作。

蘇揆指出，一旦發生疫情，請環保署詳細研擬因應措施。另請環保署加速檢核蒸煮設備，讓廚餘可蒸煮至90度以上，請相關部會盤點所屬機關、學校及部隊目前處理廚餘的情形，並掌握縣市回收廚餘的據點及回收量。針對需增加的焚化廠、掩埋場及化製廠等，也請及早準備因應，避免未來發生疫情時造成恐慌。

蘇揆在聽取經濟部報告有關督導台糖公司盤點全省各地可供動物屍體掩埋地點後表示，請經濟部儘速完成盤點，預作疫情爆發時掩埋豬隻所需準備，並針對緊急狀況發生時，研議因應國內豬肉市場供需失衡時的配套措施。

此外，蘇揆指出，他擔任行政院長後赴桃園國際機場視察非洲豬瘟防疫工作，當時手提行李抽檢率僅30％，他當場要求對高風險地區手提行李100％查驗。春節即將來臨，民眾將大量出入境，請相關單位防制可能走私的管道，並對於欲返回中國的陸配在機場加強宣導不得攜帶肉品回台；對於違規的外籍旅客也積極追查罰鍰，若未繳清罰鍰則禁止其入境；如有旅客參加旅行團夾帶肉品進入台灣，導遊及旅行社應負擔連帶責任，請交通部研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。

(中時 )