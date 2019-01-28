周興哲熱戀中不忘哥哥周予天 呼籲要「時常勇敢說愛！」

情歌才子周興哲（左）熱戀中不忘哥哥周予天（右），呼籲要時常說愛。（左圖／品牌提供；右圖／翻攝自周予天臉書）

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中時電子報
／綜合報導

人氣才子周興哲近期除了推出數位EP《終於了解自由／Freedom》外也認愛女主播，熱戀中的他除了規劃快到的情人節外，也不忘同樣身為歌手的哥哥周予天。周興哲表示，雖然兩人創作的音樂風格不同，但經常能夠給彼此意見，不僅是家人也是工作上重要的夥伴。亞洲人不習慣大方說愛，但如果有機會大家就應該要勇敢向對方表達。

周興哲近期熱戀女主播，規劃情人節當下也呼籲要對身旁的每個人說愛。（圖／品牌提供）

知名手錶與珠寶品牌近日特別邀請周興哲，詮釋春夏新作腕錶，極簡面盤以極具標識性的交叉十字定義錶款風格，幾何錶耳銜接質感細膩的米蘭鍊帶完美展現都會風格，近來洋溢在幸福氛圍中的他，在拍攝現場可以感受到他的眼神充滿了深情，讓周遭的工作人員都感染愛的氣氛。

熱戀中的周興哲也讓身邊工作人員感受到粉紅泡泡氣氛。（圖／品牌提供）

即將要到來的情人節，周興哲也鼓勵大家如果有心儀的對象，一定要好好把握機會主動踏出第一步，以前唸書的時候因為個性比較被動，受過很多傷害，現在覺得如果真的有好感的話，一定要讓對方知道，才能知道自己是否有機會。

(中時電子報)

周興哲與周予天。（圖／周予天臉書）

周予天外型高大帥氣，常出席各大時尚場合。（圖／翻攝自周予天臉書）
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