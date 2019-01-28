獨／阿妹好大氣！尾牙掏百萬犒賞員工 拚豬年開唱

2019年01月28日 19:49 中時 尤嬿妮

阿妹近期寫了上百張春聯。（翻攝IG）

聲動娛樂門口。（翻攝臉書）

張惠妹（阿妹）28日出席「聲動娛樂」、「Alight」及「A8Cafe」聯合尾牙宴，除了旗下藝人Boxing樂團、安娜及員工共約20人，阿妹還廣邀近80位賓客同歡，親自設計遊戲與大家互動；據悉，今年接下二場尾牙商演、吸金近千萬的阿妹，今準備超過百萬紅包犒賞藝人及員工，務求人人有獎，她經紀人陳鎮川說：「阿妹很在乎如何用心與大家開心過尾牙，她還額外準備禮物送大家，紅包金額向來不是她的重點。」

為迎接新年到來，聲動娛樂的員工日前忙著佈置公司，在門口貼上阿妹親寫毛筆字的春聯，上頭寫了7個「樂」字，相當醒目！陳鎮川笑說：「阿妹一直有寫春聯習慣，但今年寫了近百張，天后今年特別修身養性...哈哈！她寫7個樂字，單純覺得『快樂』這件事很重要，也適合送朋友。」

忙完2月1日尾牙商演後，阿妹將返回台東家鄉過年，陪伴健康狀況穩定的張媽及其他家人，預計休完2周年假後回台北開工，有機會針對全新巡迴演唱會進行開會討論，陳鎮川表示新專輯今年肯定來不及，「但也許阿妹突如其來有特別的想法，可能無預驚發單曲，至於全新演唱會，有機會拚今年推出」。追問歌迷期待的烏托邦演唱會DVD？陳鎮川苦笑表示：「DVD她一直不滿意，年後還要繼續修改，推出時間未定。」

(中時 )