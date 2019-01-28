慈濟醫院再爆誤打雙倍抗生素 慈濟拿文獻背書：最多可打到1200毫克

2019年01月28日 20:04 中時 許家寧

家屬態度大轉彎，認為人做錯事在所難免，達和和解。（許家寧攝）

花蓮慈濟醫院再爆醫療疏失！繼去年10月將尿液當食鹽水施打，昨日再度發生護理師施打雙倍抗生素，家屬察覺有異，護理人員仍堅稱「無誤」，事後院方才坦承「看錯」多打了一支，強調劑量仍在正常範圍內，讓家屬氣得大罵，「萬一打出意外，誰要負責。」

蔣姓病患兒女控訴，父親1月13日因頭暈嘔吐轉診至慈濟醫院治療並施打抗生素已三周，27日上午護理師打針時病患兒子質問怎麼多打一瓶，醫護人員當時強調依醫生指示，直到下午5時才緊張跑來詢問患者身體有無異狀，並向家屬坦承有疏失。

花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅說，病患因小腦膿瘍經醫生開立富克納抗生素（Fluconazole）一天應施打400毫克，但護理師看錯濃度，直接注射2瓶共800毫克劑量，李還拿出國外醫學文獻背書，聲稱每天最高可以打到1200毫克，強調院方2次抽血檢驗病患追蹤肝腎指數並無異常，「甚至比我還好！」

「做錯事在所難免」蔣姓家屬在院方溝通後，態度大轉彎，願意原諒醫院並達成和解。李毅表示，闖禍的新進護理師平時表現認真，院方考量該名新進護理師的誠實與辛勞，也獲得家屬諒解，不會懲處該名醫護，後續將嚴格要求「三讀五對」流程，防止類似情事再發生。

花蓮慈濟醫院近來屢傳醫療糾紛，去年11月爆出護理師誤拿尿液注射病患疏失，讓病患家屬人心惶惶，今年1月接連發生兩起重症嬰母親不信任慈濟醫療堅持轉院台大。縣衛生局強調，打尿事件後持續加強督導，重申「加倍注射」後也將不定時至醫院稽核。

(中時 )