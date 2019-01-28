鄭文燦春節派出所慰勤 勉勵員警及協勤民力

2019年01月28日 20:01 中時 呂筱蟬

桃園市長鄭文燦28日晚間到平鎮警分局宋屋派出所慰勤。(呂筱蟬攝)

桃園市長鄭文燦28日晚間到平鎮警分局宋屋派出所，慰勞執勤員警及義警、民防、義交、守望相助隊及婦女志工辛勞，並頒贈10萬慰問金及52盒茶葉，希望警方及協勤民力在過年期間，感受到市府的溫暖。

鄭文燦表示，桃警團隊全體同仁過去一年來不分晝夜、無畏寒暑，高度發揮團隊精神，為守護桃園的治安、交通、警政服務，辛勤付出，春節期間的氣溫相當寒冷，員警在外執勤格外辛苦，代表市民感謝員警堅守崗位、強化勤務作為，也希望今年過年期間治安平穩、交通順暢。

另外五大協勤民力，義警、民防、義交、守望相助隊及婦女志工，也同時接受市長慰問，市長鄭文燦表示，五大協勤民力都是利用自己休息的時間前來協勤，精神令人感佩，在裝備及津貼部分，市府都有要求警察局編列相關預算，要讓辛苦協助警察同仁的協勤民力，有所回報。

分局長黃炳訓表示，平鎮警分局全體同仁及協勤民力均感謝市長在寒風低溫中，親臨慰問，而且春節即將來臨，警方將加強特別加重執行各項任務要求，強力打擊犯罪、嚴正執法，及交通疏導，就是要讓民眾過快快樂樂的好年。

(中時 )