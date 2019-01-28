鄭文燦春節派出所慰勤 勉勵員警及協勤民力

桃園市長鄭文燦28日晚間到平鎮警分局宋屋派出所慰勤。(呂筱蟬攝)

友善列印
中時
桃園市長鄭文燦28日晚間到平鎮警分局宋屋派出所慰勤。(呂筱蟬攝)

桃園市長鄭文燦28日晚間到平鎮警分局宋屋派出所，慰勞執勤員警及義警、民防、義交、守望相助隊及婦女志工辛勞，並頒贈10萬慰問金及52盒茶葉，希望警方及協勤民力在過年期間，感受到市府的溫暖。

鄭文燦表示，桃警團隊全體同仁過去一年來不分晝夜、無畏寒暑，高度發揮團隊精神，為守護桃園的治安、交通、警政服務，辛勤付出，春節期間的氣溫相當寒冷，員警在外執勤格外辛苦，代表市民感謝員警堅守崗位、強化勤務作為，也希望今年過年期間治安平穩、交通順暢。

另外五大協勤民力，義警、民防、義交、守望相助隊及婦女志工，也同時接受市長慰問，市長鄭文燦表示，五大協勤民力都是利用自己休息的時間前來協勤，精神令人感佩，在裝備及津貼部分，市府都有要求警察局編列相關預算，要讓辛苦協助警察同仁的協勤民力，有所回報。

分局長黃炳訓表示，平鎮警分局全體同仁及協勤民力均感謝市長在寒風低溫中，親臨慰問，而且春節即將來臨，警方將加強特別加重執行各項任務要求，強力打擊犯罪、嚴正執法，及交通疏導，就是要讓民眾過快快樂樂的好年。

(中時 )

桃園市長鄭文燦28日晚間到平鎮警分局宋屋派出所慰勤。(呂筱蟬攝)
慈濟醫院再爆誤打雙倍抗生素 慈… 嫩妹倒追不成告性侵 歐巴這樣回

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。