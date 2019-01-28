3屆金曲歌后蔡健雅有誠意！「大V領」陪觀眾過新年

2019年01月28日 20:04 中時 林淑娟

蔡健雅登《紅白》獻唱。（台視）

蔡健雅出席《紅白》。（台視）

三屆金曲歌后蔡健雅（Tanya）參與台視除夕別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》，陪觀眾一起過新年。人在巴黎旅行過生日、迎新年的蔡健雅透露，一直以來都沒有特別過新年和生日的習慣，加上兩個日期太靠近了，基本上都在旅行中一起度過。

而熱愛甜品出名、還擁有烘焙證照的Tanya，在巴黎度假期間也沒有錯過品嘗甜點的機會，更表示：「希望未來有機會能開間甜品店、或做些甜點小生意！」雖然熱愛甜點，但她也幽默提醒：「音樂還是會繼續做的！」

去年底才發新專輯《我要給世界最悠長的濕吻》的歌后蔡健雅，一周後將在除夕夜《紅白》獻上新歌〈半途〉及經典〈紅色高跟鞋〉、〈BeautifulLove〉，用溫柔又迷人的嗓音陪伴大家歡慶新年，人在巴黎的她開心分享：「這次能藉《紅白》帶給大家新專輯中正能量的歌曲，陪大家過年，真的非常高興！」

談到當天的大V領西服裝扮，Tanya可愛地回應：「服裝一直都很隨心情選擇，這次就選大V領陪大家過年了！」對於新年規畫，她表示這些年都隨風而飄、見招拆招，如果有什麼新機會，自己都會非常樂意嘗試，更正能量回覆：「越能把心打開，越容易遇到很棒的事情！」並期許粉絲、觀眾們新年「都能對自己更好一些、更熱情擁抱生活，並記得給自己『最悠長的濕吻』」。

(中時 )