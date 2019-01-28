于偉國會見金門縣長楊鎮浯 看好通水後先「通氣」

大陸福建省委書記于偉國（右）與金門縣長楊鎮浯（左）就「新四通」交換意見。（金門縣府提供）

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大陸福建省委書記于偉國以高規格接待金門縣府訪問團，強調雙方覺得可行、有共識的部分，就可以積極推動。（金門縣府提供）

針對大陸國家主席習近平指示推動與金、馬的「新四通」，福建省委書記于偉國今（28）日贊同跨海相會的金門縣長楊鎮浯有關「通氣」與「通水」一樣具有可行性的看法，並強調「通電」、「通橋」也應以民眾的利益為優先，不應被政治操弄才好。

率團赴對岸訪問的楊鎮浯表示，「新四通」中的通水已經運作順暢，其它的通氣、通電和通橋，最可能馬上有成果的是通氣，他有找過台電董事長，是有一定可行性，台電也承諾由縣府推動，台電會給予技術上支持。至於電、橋部分，也有成立專案小組，目前是把該準備的先做好，待政治氣氛好轉就可以進行。

于偉國則表示，兩岸合作交流，一切措施都以人民為主，如經貿旅遊部分，雙方覺得可行、有共識的部分，就可以積極推動，有需要商量的部分，則有待意見一致後再共推，「若民眾不願意的，也不會勉強推行。」

于偉國並表示，針對金門鄉親關心的海漂垃圾問題，未來要建立省縣市3級常態性的制度，運用科學化管理和解決方式；同時也會在福建省加大金酒的推銷力度，讓金酒營業額自今年起在福建省就有明顯成長。

于偉國是在金門縣府訪問團下榻的飯店會見楊鎮浯縣長，在場者有福建省委副書記兼福建省長唐登杰、副省長郭寧寧等人外，另福建省委副秘書長林鐘樂、副秘書長曹建平、台港澳辦主任王玲、福建省發改委主任張燦民、福建省文旅廳黨組書記石建平等官員隨行，對首訪大陸的楊鎮浯給予高規格的接待。

(中時 )

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