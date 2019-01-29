恆基銀髮童心圍爐樂 頌情送暖讓愛團圓

2019年01月29日 07:15 中時 謝佳潾

恆基醫院一年一度的「銀髮童心圍爐樂」，邀請了恆基在恆春半島所照顧的60位獨居長者及360名課輔班學童一同在年前圍爐。（謝佳潾翻攝）

農曆春節將至，恆基醫院一年一度的「銀髮童心圍爐樂」也在日前盛大登場，恆春半島上受恆基照顧的60位獨居長者與360名課輔班學童一同在年前圍爐、體會不同的天倫之樂，而小朋友們為讓圍爐氛圍更歡樂，還親自準備活動唱歌跳舞，大小朋友玩得不亦樂乎。

恆基醫院指出，活動當日，看著孩子們活潑地演出、以及沉浸在孩子童真歌聲裡的爺爺奶奶們，臉上無一不掛著滿足喜悅的笑容，雙手更是不自禁地跟著音樂打起節拍，在這溫暖的氣氛下，讓許多獨居長者們心中揚起一份暖意。

爺爺奶奶們開心地說著，「每一年最期待的就是恆基辦的圍爐」，課輔班的孩子也在長輩們的掌聲中，透過學童們純真的眼神、愛的表達及真誠的服務，更拉進了恆春半島老人與孩童之間的距離。

恆基為了圍爐，院方特別為長者準備賀年紅包600元、學童新年冬衣400件以及課輔班老師、老人送餐志工感恩禮，藉此祝福恆春半島的獨居長輩、弱勢學童、老師與志工們新年蒙福，幸福滿滿。

此外，恆基還說，今年恆基課輔班有許多傑出的表現，包括南世、牡林課輔班獲屏東縣運足球組冠季軍、楓港課輔班PaGamO大賽榮獲前十佳績、旭海課輔班小朋友參與柔道各獲國小男童組第二名及國中女子組銀牌等，在圍爐活動中特別表揚他們，更期許未來每一位孩子在新的一年能夠繼續快樂學習，發揮長才。

(中時 )