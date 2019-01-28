孫安佐西門町送100份沙威瑪！女粉摸完胸肌驚聲尖叫

2019年01月28日 20:32 中時 林淑娟

孫安佐（左）發沙威瑪。（林淑娟攝）

和家穎、Mia小米兒、小A辣、孫生、酷炫、梁云菲一起做公益。（紅心字會）

孫安佐西門町請客，送百份沙威瑪給大家吃。

最近成了人氣網紅的孫安佐為慶祝頻道粉絲破10萬，28日晚在西門町免費發放100份沙威瑪，不分男女老少的粉絲爭相排隊領取並拍照，他盡量滿足所有粉絲要求，拍照、聊天、比肌肉都來者不拒，還有女粉問「可以摸你嗎？」一摸到孫安佐的胸肌更忍不住驚聲尖叫。

「Wackyboys反骨男孩」成員孫生、酷炫日前曾孫安佐合作拍Vlog，兩人28日出席YouTube頻道新節目《菲生不可》開播記者會，並與與網紅梁云菲等人結合紅心字會做公益揮毫寫春聯，募集愛心年菜。聊到孫安佐時，反骨男孩直呼：「覺得他其實真的不壞耶，人非常好，善良的小孩。」孫生、酷炫透露未來有意以「反骨男孩」名義找孫安佐合作，孫生更爆料之後有個企劃，是要教孫安佐跳「懺悔之舞」，「因為小朋友難免會犯錯，我以前也是」，酷炫則認為，孫安佐眼下最重要的就是讓外界看到他的改變。

孫安佐從階下囚轉型人氣網紅，看似成功洗白，但酷炫指出：「我有跟他說，眼睛要張大，這種時候很多人來合作只是貪圖名氣，應該要清楚自己在幹嘛，而且得失心不要太重。」孫生也以前輩之姿分享經驗談：「網紅剛開始都會有個賞味期，要怎麼繼續撐下去反而比較重要。」兩人都稱讚孫安佐觀眾緣頗佳，「他只要很靦腆地做自己，大家就會喜歡，因為其實大家就愛看網紅跟自己成長」。

酷炫以「反骨男孩」自身經歷舉例，「像我們反骨做到現在，也很常遇到瓶頸，就要從中找爆點」，話才說完，孫生立刻掀起衣服當「爆點」，讓大家嚇了一跳。

(中時 )