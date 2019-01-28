廢棄物轉賣水泥廠遭訴 賴進坤：我是清白的

2019年01月28日 20:55 中時 許家寧

花蓮縣前議長賴進坤家族經營的玟豪土資場，今遭檢方起訴涉嫌將收取來的16萬噸事業廢棄物再混充轉售水泥廠製成水泥流入市面，賴進坤喊冤，公司依許可證合法處理廢棄物，供應水泥廠的也非廢棄物，澄清絕無違法情事，對於承辦檢察官錯誤的認知，深表遺憾。

賴進坤下午透過律師發表聲明，玟豪公司自2010年起取得花蓮縣政府所核發的廢棄物處理許可證（花廢處理證（乙）字第0002-1號），處理各事業單位生產的「一般廢棄物」，包含廢玻璃、陶瓷、磚瓦、污泥、非有害礦渣等品項，皆依照主管單位審核過的計畫書來進行收受處理。

賴進坤指出，運送過程都受定位導航管制，並沒有非法收受情形外，從取得證照、收受廢棄物、加工製成可利用產品，每一個程序都經主管單位嚴密控制、檢查，所有原料及產品的數量、成分、物質化性、產品製程等，都是在環保單位的指導及監督。

對於遭檢方指控廢棄物混充原物料詐欺水泥廠，賴進坤也強調，副原料除了由玟豪公司自行檢驗之外，還由水泥廠每日、逐月、不定點、不定時隨時採樣檢驗，每當成份不達標時隨時有扣款及退貨等嚴格的管制措施，水泥廠自不可能收受不合乎要求的原物料。

玟豪公司秉持合法、環保原則從事業務，也肯定水泥廠在層層把關下對原物料及產品的品質控管能力，且該水泥廠至今從未有水泥品質有問題遭受質疑的問題，承辦檢察官對本案的錯誤認知，該公司深表遺憾，並將依法在法院釐清，以證清白。

(中時 )