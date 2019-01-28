與肯杜可一起跳舞文化平權不分你我

2019年01月28日 20:34 中時 李欣恬

近年政府推動文化平權，民間團體也力推口述影像、手語等，讓觀眾有更多選擇。來自英國、首屈一指的肯杜可舞團，是同時招募擁有不同身體條件舞者的舞團，近日來台舉行工作坊，帶領肢障、視障和一般人士，探索舞蹈樂趣，帶領工作坊的舞者之一莎拉．布朗克表示：「每個人的身體都有無限可能，真正的平權，就是沒有分別，不看條件，在一視同仁裡，帶大家找到舞蹈樂趣。」

莎拉．布朗克表示，任何想跳舞的人，現代舞是一個很好的方式，「只要參與者願意打開自己，沒有預設立場，接受當下會發生的互動、肢體動作，帶著好奇心，就能有不同的體會。」

日前在工作坊現場，只見參與學員在舞者的帶領之下，圍成一個圓圈，每個人依照自己的姓名發音，發展各自獨一無二的動作，或是順應呼吸和身體的節奏，變換身體的動能，並且運用簡單的幾個動作包括伸展、遊走、扭轉、畫圓等，在短短10分鐘內，編出一段個人短舞。

這回帶領工作坊的另一位舞者喬爾．布朗，是能唱能跳的藝術家，也曾發行過唱片。來自美國的他，有一個舞者媽媽和體操運動員爸爸，他從小也跟哥哥一起跳舞，在9歲那年出了意外脊椎受傷之後，他必須坐在輪椅上移動，但無損他對舞蹈的熱情，現在他也是肯杜可舞團成員。

喬爾．布朗表示，跳舞教給他的事，就是要保有一顆開放的心，「我在求學階段也曾因為行動不便，而遭受到『特別』的眼光，但因為我有一顆開放的心，所以我可以克服所有的難關。」

喬爾．布朗認為，舞蹈是時間和空間加總在一起的藝術，「如果一名學員、一個舞者，他學到或是發展出了一個新動作，那麼他就打造了屬於自己獨一無二的時間和空間，這需要打開感官來體會，不只是讓身體活動，心智也要一同參與當下的時空。」

在工作坊現場喬爾．布朗也行動自如地舞動、移動，身體上的限制對他而言不存在，一如他所言：「舞蹈總比大家所能想像的還有要更多可能性。」

(中時 )