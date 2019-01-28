別怪胖子好吃懶動！新研究發現這個因素影響胖瘦

別怪胖子好吃懶動！肥瘦背後有基因奧秘。(圖/達志影像)

友善列印
中時

眾所周知，高熱量食品和久坐不動是近些年來全球肥胖率上升的重要因素。但同樣是吃得多、不愛動，有些人越來越胖，有些人卻依然苗條。英國劍橋大學與桑格研究所學者帶領的研究團隊證實了許多人長久以來的猜測：瘦子在保持苗條體型方面具有遺傳優勢。

新華社報導，當我們看到一個很胖的人時，可能很容易把他與貪吃、懶惰等生活方式聯想在一起。但新的研究顯示，事情並沒有那麼簡單，在控制體重方面，基因更重要。

研究人員在新一期美國《科學公共圖書館·遺傳學》雜誌上發表論文說，他們分析了1.4萬名志願者的基因信息，試圖尋找肥瘦背後的基因奧秘。與很多重點關注胖子的研究不同，這項研究將瘦子也考慮在內。參與基因分析的志願者中，1622人是體型偏瘦的健康人，1985人嚴重肥胖，其餘大約1萬人體重正常。

研究人員說，他們這次不僅找到了一些已知的肥胖相關基因，還發現了一些新的嚴重肥胖相關基因和健康瘦體型相關基因。綜合這些基因的作用，他們研發出了一套關於胖瘦遺傳風險的評分體系，結果發現，偏瘦人群的評分普遍較低，而肥胖人群的評分較高。

領導研究的劍橋大學教授法魯基說，這項工作首次表明，健康的瘦子之所以較瘦，不一定是因為他們的生活方式更健康，而是他們沒有那麼多增加肥胖風險的基因負擔。

法魯基說：「人們很容易匆忙做出判斷，去批評那些身體超重的人。但科學表明情況要複雜得多。我們對自身體重的控制能力可能比我們認為的小。」

研究人員還發現，一些基因突變在偏瘦人群中較為常見。進一步研究這些基因，可能有助找到保持苗條體型的新方法。

(中時 )

反對黃背心暴力 萬名「紅領巾」… 川普一定要拿到築牆經費 揚言…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。