別怪胖子好吃懶動！新研究發現這個因素影響胖瘦

2019年01月28日 20:40 中時 諶悠文

眾所周知，高熱量食品和久坐不動是近些年來全球肥胖率上升的重要因素。但同樣是吃得多、不愛動，有些人越來越胖，有些人卻依然苗條。英國劍橋大學與桑格研究所學者帶領的研究團隊證實了許多人長久以來的猜測：瘦子在保持苗條體型方面具有遺傳優勢。

新華社報導，當我們看到一個很胖的人時，可能很容易把他與貪吃、懶惰等生活方式聯想在一起。但新的研究顯示，事情並沒有那麼簡單，在控制體重方面，基因更重要。

研究人員在新一期美國《科學公共圖書館·遺傳學》雜誌上發表論文說，他們分析了1.4萬名志願者的基因信息，試圖尋找肥瘦背後的基因奧秘。與很多重點關注胖子的研究不同，這項研究將瘦子也考慮在內。參與基因分析的志願者中，1622人是體型偏瘦的健康人，1985人嚴重肥胖，其餘大約1萬人體重正常。

研究人員說，他們這次不僅找到了一些已知的肥胖相關基因，還發現了一些新的嚴重肥胖相關基因和健康瘦體型相關基因。綜合這些基因的作用，他們研發出了一套關於胖瘦遺傳風險的評分體系，結果發現，偏瘦人群的評分普遍較低，而肥胖人群的評分較高。

領導研究的劍橋大學教授法魯基說，這項工作首次表明，健康的瘦子之所以較瘦，不一定是因為他們的生活方式更健康，而是他們沒有那麼多增加肥胖風險的基因負擔。

法魯基說：「人們很容易匆忙做出判斷，去批評那些身體超重的人。但科學表明情況要複雜得多。我們對自身體重的控制能力可能比我們認為的小。」

研究人員還發現，一些基因突變在偏瘦人群中較為常見。進一步研究這些基因，可能有助找到保持苗條體型的新方法。

(中時 )