綠舞甜蜜推出「比幸福更幸福」閨蜜情人住房專案

2019年01月28日 20:56 工商 張佩芬

情人節房型限定酒款－索拉圖梅洛.紅葡萄酒。圖：綠舞提供

綻海景雙人客房可免費升等。圖：綠舞提供

綠舞的大型日式花園。圖：綠舞提供

今年二月最是熱鬧！超長年假結束後，二、三月緊接著西洋情人節與白色情人節的到來，綠舞也在這粉紅泡泡氣氛之下，甜蜜推出「比幸福更幸福」閨蜜情人住房專案，凡於108年2月9日起至108年2月28日搶先預訂三月底前住房，即可免費享用情人專屬下午茶或房型免費升等。

另每房再贈送義大利原產之索拉圖梅洛.紅葡萄酒IGT（2014SollazzoSangioveseMerlotIGT）一瓶、知名的泰國香氛品牌KARMAKAMET之香氛包兩包以及綠舞情人節限定之吉祥物抱枕一對。

情人節為表達愛意的最佳時機，若想討好對方的心，首先得用心！宜蘭綠舞國際觀光飯店於此期間貼心推出情人專屬下午茶，其中「法式草莓千層酥」與「草莓馬卡龍」以法式甜點精神為軸心，將新鮮草莓與鮮奶油融合在千層酥皮內，酥脆又香甜，如同曖昧時的羞澀，美味令人難以忘懷，馬卡龍內餡則夾有香濃的奶油霜，每一口都讓人再一次初戀。

而「香草莓果紅心」以多樣新鮮莓果製成愛心外型，切開便是濃厚綿密的香草慕斯，象徵熱戀時的難分難捨、真心相待，此外，更有「宇治抹茶紅豆蛋糕」、「玫瑰荔枝凍」、「莓果巧克力慕斯」象徵簡單幸福、浪漫與激情。立即帶著您的閨密或情人，享用綠舞用心準備的情人節糕點，感受愛在當下的幸福滋味。

另外，與心愛的人共度浪漫之夜也是情人節主軸，相約入住綠舞山景房型只要NT$7,520元起，高級豪華VILLA房型也只要NT$14,610元起，內含晨間幸福早餐及情人專屬下午茶乙套，或是免費升等房型，不論是閨蜜或戀人，都能在這浪漫的節日中，於綠舞一同望著龜山島日落、蘭陽平原日出，許下屬於你們的永恆。

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