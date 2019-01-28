普悠瑪罹難者百日 亡者多次託夢訴：冤枉、不甘心、死不瞑目

事故現場。（資料照片）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

去年10月普悠瑪列車發生意外翻車事故，奪走18條人命，200多人受傷。事隔至今已滿百日，但罹難者與家屬仍未盼到真相報告。其中28歲的死者邱歆粵，其俊俏的臉被削一半，媒體報導，邱歆粵多次託夢告訴家人「我很冤枉、不甘心、死不瞑目」。

邱歆粵的阿姨林小姐說，歆粵因為外婆家住台東，孝順的他申請到台東當替代役，可以就近探望外婆，但因為台東的車票很難訂，只好分段訂，從台北到宜蘭，宜蘭到羅東，羅東到花蓮，花蓮到台東各買一段票，其他三段都在20日就拿到，唯獨羅東到花蓮這段票是10月20號晚上訂的，21日搭車前1小時才去取票。阿姨說悲痛的說，歆粵並不知道他手上拿的是死亡的單程票。她真希望他沒訂到那班6432車次的車票。

阿姨說，歆粵最後一則LINE的發送時間是4點49分，普悠瑪4點50分就翻車，但台鐵一直說發簡訊是翻車後才收到的，邱歆粵49分發得出去，為何台鐵那封會發不出去？聯合報報導，她懷疑台鐵群組應該有人看到，卻沒人去制止，而且關鍵的第2封列車簡訊消息來源、列檢員上車時間跟紀錄不符，到現在都沒有查清具體事實，讓家屬質疑又憤怒。

林小姐說，歆粵多次託夢告訴家人「我很冤枉、不甘心、死不瞑目」。她說，請政府、台鐵、調查小組，告訴我們火車事故發生原因的，真實的真相，不要再有所隱匿和欺瞞，唯有如此罹難靈魂得到安息，家屬的心靈才能平息。

(中時電子報)

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