《愛．欺》71歲女主有望奪首座奧斯卡 導演赴瑞典拜訪諾貝爾獎

葛倫克蘿絲獲頒美國演員工會最佳女主角獎。取自網路

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威視電影【愛．欺】正式預告 (02.14 為愛成全)

金球影后葛倫克蘿絲(GlennClose)在《愛．欺》的演出被譽為是從影以來最佳表現，不僅為她奪下了金球獎劇情類影后，今(28)日更因本片拿下另一座奧斯卡風向球之一的美國演員工會獎電影類最佳女主角，她走紅毯時開心表示：「我今天特地戴著我奶奶的結婚戒指，希望可以代表那些一直默默為愛付出的母親及妻子，更能表達出我對她們的感謝之情。」

繼金球獎後再度從頒獎人蓋瑞歐德曼(GaryOldman)手上接下美國演員工會獎最佳女主角獎座，葛倫克蘿絲領獎時喜悅心情表露無遺，她感動表示：「身為人類，我們擁有最強大的力量就是當兩雙眼睛相望，電影是唯一一種有如此近距離感受的藝術形式，電影替換了我們現實生活中的兩雙眼睛互望，而這種力量賦予了我們同情與理解心。」

為讓故事敘述更具戲劇張力，原著小說中男主角僅是獲得一座地方上的文學小獎，改編成電影後，導演設定讓他獲得至高無上的諾貝爾文學獎。為重現諾貝爾頒獎典禮儀式及宴會的經典畫面，不單是要找到合適的場館，就連頒獎儀式的流程都必須慎重安排。

導演還特地遠赴瑞典拜訪負責諾貝爾頒獎儀式的主辦單位，諾貝爾主辦方也慷慨熱心協助，給了導演許多儀式上該注意的重點，導演更研究相關紀錄片，包括典禮上該如何鞠躬、走位等細節，為的就是要拍攝出最接近現實的畫面。該片將於2月14日上映。

(中時 )

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