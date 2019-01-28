歐洲機票「雅典」「柏林」單程含稅八千有找 1／29-1／30限時兩天

2019年01月28日 20:57 工商 張佩芬

有假沒假，買張機票好過年！大家撐著點，買完機票就放假了！酷航於2019年1月29日–30日推出限時兩天官網促銷「酷航週二閃人促銷」，多達32個精選航點單程含稅只要新台幣1,699元起，酷航商務艙單程含稅也只要3,699起，以超值價格即享優質飛行體驗。酷航本次促銷特別主打歐洲雙航點-雅典、柏林，飛往希臘藍白國度或是德國潮流首都，單程含稅最低八千有找－別觀望了！入手歐洲機票就趁這一檔！

本次酷航促銷航點包含台灣直飛航點：東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點：雅典、柏林；渡假私房航點：檳城、蘭卡威、古晉、關丹、泗水、清奈、柯枝等；以及名人最愛的馬爾地夫、峇里島、喀比。本次促銷的旅遊期間最晚至2019年6月24日；領完年終獎金，買張機票好過年！

酷航以低成本航空少見的雙走道、寬椅距、大飛機受到乘客喜愛，且提供商務艙服務（僅適用於787夢幻客機），旅客以超值價格即可享非凡體驗。酷航航點遍及日本、韓國、東南亞、澳洲、歐洲，並即將於四月飛往東南亞新航點－寮國龍坡邦與永珍。想要一次解決住宿、當地交通與體驗的自由行旅客，與酷航合作之旅行社同享此次優惠，歡迎向各大旅行社諮詢酷航行程。

精采絕倫的澳洲網球公開賽（澳網）剛剛落幕，看著電視轉播裡墨爾本的燦爛陽光，好想飛去澳洲享受南半球的陽光！本次促銷特別延長澳洲航點（雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯）的銷售時間至2019年2月2日，單程含稅價台北或高雄出發最低只要4,399起，商務艙13,299起！澳洲四季皆宜人，推薦搭配不同點進出，令人心曠神怡的自然美景、好吃好逛的大都市一次滿足，推薦給愛自然也愛城市的最酷旅人！

酷航訂票小秘訣：旅客可於訂票時，於網站加購新加坡樟宜機場轉機貴賓室(Scoot-in-Style)，享受美食與淋浴等VIP服務。酷航提供3小時與6小時貴賓室服務，讓旅客更舒適享受轉機時光，順暢銜接酷航持續拓展之綿密航網。

希臘的海和藍天有多美，親眼感受才能體會！過年之前把握促銷，買張機票飛往夢幻航點雅典，來趟希臘跳島之旅吧！酷航以最超值的價格，提供更多選擇，不再需要將大筆預算花在機票上，省下來的錢可以住好一點、享受無敵海景、吃SEAFOOD大餐、感受最浪漫的地中海風情！

體驗正宗道地的德國豬腳、香腸與啤酒！柏林是座飽含歷史的城市，但同時又充滿藝術與嬉皮、古老與新潮的碰撞，不管你是歷史控、塗鴉控、建築控、美食控，還是純粹想大喝啤酒、體驗「電音之都」的歐洲夜生活，柏林絕對讓你流連忘返！

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