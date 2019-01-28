NBA》驚爆！一眉哥不跟鵜鶘續約且提交易申請

2019年01月28日 21:01 中時電子報 黃及人

沒想到「一眉哥」安東尼戴維斯竟在此刻丟出震撼彈！《ESPN》記者沃納洛斯基竟在美國時間28日凌晨突然驚爆，根據經紀人瑞奇保羅證實，一眉哥已經告知鵜鶘不願續約立場，更直接提出交易申請，代表他最快可在交易截止日前走人。

隨後《The Athletic》記者沙拉尼亞隨即補充，瑞奇保羅早在上周五就跟鵜鶘告知安東尼戴維斯的決定，一眉哥也在做出這個決定之前，先跟自己鵜鶘隊友透露過了，充分代表他想要離開鵜鶘的決心，也不願再待在鵜鶘浪費時間。

原本要到明年夏天才可恢復自由之身的安東尼戴維斯，可以選在今年夏天跟鵜鶘完成5年2.4億美元的頂薪續約，沒想到如今他與去年底才剛換的經紀人瑞奇保羅提前丟出震撼彈，也讓一眉哥的未來動向充滿變數，甚至牽動整個聯盟版圖。

安東尼戴維斯本季場均29.3分、13.3籃板、4.4助攻、1.7抄截與2.6火鍋，可惜鵜鶘仍像扶不起的阿斗，目前22勝28敗，僅排西區第13，瑞奇保羅表示，一眉哥並未指定想去哪隊，「他只想要去一支能夠贏球，且有機會衝擊總冠軍的球隊。」

(中時電子報)