何超儀登AEG喜獲三獎 摔裂獎座忙喊「落地開花」

2019年01月28日 21:05 中時 尤嬿妮

何超儀與陳曉東許久不見。（DrillTeam162Ltd提供）

何超儀昨參加AEG音樂榜頒獎典禮。（DrillTeam162Ltd提供）

何超儀14日剛在洛杉磯影評人協會頒獎給奧斯卡十項提名大導艾方索柯朗（AlfonsoCuarón），風塵僕僕歸來就沾光金獎大導演，27日晚間在香港「AEG音樂榜頒獎典禮」三喜臨門，帶領「何超與海膽仔樂團」成員喜獲三項年度音樂成就大獎。特別的是，何超儀以年度最佳搖滾舞台精神的樂團主唱身份，穿著在LA知名古著店「TheWayWeWore」入手全球僅此一件的古董上衣作為戰袍、並戴著父親當年開「信德船務」時留給她的船長帽，一舉拿下「鑽石演繹女歌手獎」。

此次AEG音樂榜頒獎典禮在亞洲地區也有黃明志、陳曉東、黃鴻升等多位傑出歌手一同出席盛會獲獎，陳曉東一見到何超儀非常開心，兩人還嘩的一聲，齊聲問對方怎麼20年都沒什麼變！能與主流音樂人同獲肯定，對於定位獨立搖滾的何超與海膽仔樂團可說是非常大的鼓勵。此外，典禮也發生有趣小插曲，何超儀的耳環有點鬆，在後台時掉下來好幾次，幸虧都沒有破碎，但每掉一次，超儀就捏一把冷汗，幸好上台時安然渡過。

頒獎完畢時，何超儀與團員們得了三大獎必須到場外接受拍照和訪問，沒想到工作人員一併把獎項交到她手上時，卻不小心落了一個到地上，把獎座摔裂了，大會馬上表明會補做一個送上，何超儀和樂團成員相當正能量，馬上說：「落地開花、富貴榮華！」並趁機拜個早年：「新年快樂，恭喜發財！」

(中時 )