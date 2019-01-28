「綠咖啡」真能窈窕又養顏美容？　專家提醒使用2原則

綠咖啡示意圖。(圖/shutterstock)

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中時電子報
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你或許喝過黑咖啡、聽過綠拿鐵、甚至嘗試過「防彈咖啡」，但你知道「綠咖啡」嗎？「綠咖啡」是未經烘焙的生咖啡豆，市面上有業者宣稱，綠咖啡萃取物「綠原酸」能養顏美容、還能維持窈窕身材。但衛福部食藥署近日擬修訂綠咖啡萃取物的使用限制和標示，就怕民眾咖啡因攝取過量反傷身。

好食課創辦人、營養師林世航表示，沒有經過烤焙的咖啡豆呈淡淡草綠色，因此被稱作「綠咖啡」，也有人稱之為「綠豆」。

綠咖啡萃取物在國外則常被拿作減肥使用。林世航解釋，咖啡豆含有綠原酸，是一種酚酸類的物質，過去有研究指出，綠原酸能調節腸道菌相、幫助控制血糖、脂肪細胞代謝；但咖啡豆如果經過烤焙，綠原酸就會大量流失，只有綠咖啡才能保留豐富的綠原酸。

但為何綠咖啡不直接拿來喝呢？

「綠咖啡根本喝不了，味道超噁心！」林世航說，咖啡的香氣是來自烤焙過程所產生的梅鈉反應，如果未經烘焙，味道相當難聞、難以入口；而且生咖啡豆水分含量高、結構緊實，必須經過烤焙過程產生孔洞、脆化，才能磨豆。

食藥署輔導現煮咖啡業者應標示的「紅、黃、綠」標誌，代表咖啡因含量不同。(圖片來源/衛福部食藥署)

飲食還是要控制，小心咖啡因攝取過量

不過，綠咖啡萃取物、綠原酸真有這麼神奇的效果嗎？林世航表示，目前綠原酸減重效果的相關研究不一，但他認為，比較好的方式是將它做為輔助減重使用，如果平時沒有控制飲食、暴飲暴食，還是很難有明顯效果。

此外，綠咖啡萃取物還合併有咖啡因，就怕民眾攝取過量，食藥署針對「綠咖啡萃取物」作為食品原料使用時，要求業者應符合相關規定，包含原料來源、採取部位、型態、製造方式及每日使用限量為400毫克以下；咖啡因含量如果在0.05％以下，則每日使用限量應在1500毫克以下。另外，也應加註「12歲以下孩童、孕婦、消化不良與重大疾病患者不宜食用」的警語。

還有一點須留意的是，「綠咖啡萃取物」和食藥署輔導現煮咖啡業者應標示的「紅、黃、綠」標誌並不相同。有時在咖啡的價目表或飲料杯上，可以看到紅、黃、綠三種不同顏色的圓點，根據食藥署規定，紅色代表每杯咖啡因總含量200毫克以上，黃色代表100～200毫克，綠色代表100毫克以下。

另根據咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，紅標建議每天不要喝超過一杯，黃標每天不要超過2杯，綠標則建議每天不要喝超過3杯。

林世航也提醒，孕婦、幼童、及對咖啡因敏感的人，例如飲用咖啡會心悸，無論飲用咖啡或使用綠咖啡萃取物，都要謹慎使用。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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