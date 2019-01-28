粉絲頁嗆「吃子彈」 男子恐嚇拍扁麵包師傅判賠10萬

2019年01月28日 21:20 中時 許哲瑗

麵包師傅黃士福因拍攝前總統陳水扁散步影片，引發輿論爭議，不料新北市黃姓男子不滿麵包師行為，自創「肉搜黃士福請他吃子彈」粉絲專頁，還到臉書嗆「會不會連累家人看你決定，否則就小心火災或兒童綁票，好話說盡」，去年7月被判刑3月，黃士福另提求償，新北地院今再判黃男賠償10萬元。

39歲黃男2016年10月間下載軟體隱藏IP位置，成立臉書「肉搜黃士福請他吃子彈」粉絲專頁，還在黃士福的臉書留言，「給你兩條路走，全家搬離高雄或發佈道歉聲明，否則我會讓你全家過得比死還難過」、「你不要敬酒不吃吃罰酒，你的行蹤很好掌握，事情很好解決，會不會連累家人看你決定，否則就小心火災或兒童綁票，好話說盡，你自己想清楚」等話，黃士福不堪其擾遂報警。

去年7月，法院簡易判決依恐嚇危害安全罪判黃姓男子拘役20日，但檢方認為太輕上訴，新北地院合議庭認為，黃於2014、2015年間均有類似恐嚇行為，若再判輕或相同刑度，無異是鼓勵他再犯，也不符罪刑相當原則，撤銷改判3個月徒刑。

民事部分，黃士福另提20萬元求償，法官認為，黃男恐嚇行為已造成黃士福心理上產生生命、身體將受危害不安全感，精神受有相當痛苦，判黃男須賠償10萬元。

(中時 )