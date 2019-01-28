粉絲向青春道別！嵐休團、隊長引退「一日吸金5億日圓」

日媒皆大篇幅報導嵐休團一事。（截自網路）

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中時

哈日族大嘆青春已逝！昨日本天團「嵐」宣告將於2020年末休團，日媒皆以大篇幅報導，有日媒指出，自SMAP解散之後，傑尼斯事務所團體陸續出現重大危機，擁有高人氣成員的「瀧與翼」和「嵐」皆宣告停止活動，另外去年還有安室奈美惠引退，90年代哈日族們的偶像紛紛退役，日本演藝圈似乎興起「一輩子當偶像」之外的路線。

粉絲慶幸的是，這些資深偶像也不辜負歌迷期待，大多留下半年至2年時間好好和歌迷「告別」，安室從宣告引退至正式退休長達一年，中間不僅舉行演唱會，更赴海外巡迴，去年在台灣舉行2場演唱會座無虛席。

瀧與翼雖因成員今井翼健康問題，去年公開活動不多，但瀧澤秀明一人在年底跑遍日本各大電視台節目，2人更在傑尼斯年末倒數演唱會一起現身，親自和粉絲道別，嵐則有滿滿一年的巡迴行程，幾乎每週末都有演唱會和粉絲見面。

但因須有會員身份才能抽演唱會票，嵐的「2年後休團公告」掀起粉絲瘋狂入會潮，據悉一天內就有10萬人入會，會費一人5000元，公司一天內就賺進5億日圓，金額相當驚人。今日本電視台還緊急在台灣募集嵐的鐵粉，希望能報導該團在海外的高知名度，海外粉絲因無日本地址，申請粉絲會員極為困難，都期待能看到嵐再開亞巡和日本外的歌迷說再見。

(中時 )

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