郭碧婷肉食女主動出擊 蕭敬騰為她成草食男

2019年01月28日 21:20 中時 林淑娟

蕭敬騰與郭碧婷合作公視4K原創影集《魂囚西門》。（公視）

歌王蕭敬騰（老蕭）與郭碧婷合作公視4K原創影集《魂囚西門》，郭碧婷劇中飾演能力好、外貌出眾的醫院院長千金，對愛情主動出擊的她，讓蕭敬騰甘願當一位讓她照顧的草食男。蕭敬騰談起與郭碧婷的合作，直誇她演技好又自然，「眼淚像水龍頭要開就開、要關就關」，飾演情侶的兩人有許多親暱、精采的對手戲，該劇將在2月16日首播。

以電影《小時代》走紅的氣質女星郭碧婷，近來事業、愛情兩得意，在《魂囚西門》中展現不同以往的大女人風情。《魂囚西門》粉專曝光最新宣傳片花，郭碧婷飾演的肉食女洪玉玫除了展露性感身材，跟老蕭的對話也十足火辣，劇中她要老蕭「人情債肉償」，有許多主動追愛的行動。

這對CP對話情節也十分有趣，老蕭飾演的草食男魏松言自嘲「怎麼我像砧板上的魚肉？」肉食女玉玫笑回「那你要生吞活剝，還是清燉紅燒呢？」生動甜蜜的對話，讓戲迷紛紛喊等影集播出等得好苦。

該劇改編自作家九色夫同名小說，由謝庭菡執導，蕭敬騰、郭碧婷、鄭宜農、謝盈萱、喜翔、藍葦華領銜主演，故事描述心理師魏松言從美國歸來西門町執業，卻意外連連見鬼，從此開啟他為鬼魂做心理諮商的旅程。

(中時 )