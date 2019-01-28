乘飛龍太空船火箭點火成功 為2月首航舖好坦途

2019年01月28日 21:23 中時電子報 江飛宇

上週四下午，美國佛州甘迺迪太空中心39A發射台旁的獵鷹9號火箭冒出一陣濃煙後就停止，控制中心的所有人爆出一陣歡呼，因為這意味著美國重新取得載人太空任務的實力。

太空航行(space flight now)報導，週四的測試，獵鷹9火箭火箭瞬間點燃了充滿了煤油和液氧的推進劑後，發射台以北的排焰溝立即出現了一團巨大的濃煙，然而僅點燃7秒鐘就中斷燃料供應，這是每一次火箭與太空船的最後一場測試，要確定點火系統與緊急中斷裝置的可靠度。

專為人員運輸所設計的飛龍2號-又叫乘飛龍(Crew Dragon)太空船在經過4年的研發後，終於通過了所有的地面測試，將成為未來美國航太總署用來向國際太空站運送太空人的兩款商業太空船之一，屆時就結束了委託俄羅斯聯盟號運送人員的窘態。航太總署於2014年與SpaceX簽署了一項價值26億美元的合約，設計、開發和駕駛乘飛龍太空船，該合約包括兩次試飛 – 第一次是無人飛行的Demo-1，以及首次載人的的Demo-2。除1名駕駛之外，太空船還可以再搭乘6名乘員。

Static fire test complete—targeting February launch from historic Launch Complex 39A for Crew Dragon’s first demonstration flight! pic.twitter.com/sJF24U3UOM — SpaceX (@SpaceX) 2019年1月25日

另一家合約商是波音公司，他們的簽約金是42億美元，用於開發CST-100星幹線( Starliner)太空船，該型太空船將用聯合發射聯盟(ULA)的擎天神5型火箭(Atlas V)發射。

在完成這一里程碑的測試後，到2月底，無人模式的試驗飛行Demo-1就可以安心上路，並與地球上空400公里的國際太空站對接，，屆時太空站內的太空人，也會來參觀他們以後往返太空的新一代運輸載具， 這將是SpaceX的首次成就。

假設Demo-1的發射相當順利，飛行測試也都順利完成，那麼首次載人飛行的Demo-2任務應該會在6月中旬執行，這一關也過了以後，到今年年底，以「獵鷹9型-乘飛龍」為組合的太空航班就可以運作，以後前往國際太空站就有新的選擇。

(中時電子報)