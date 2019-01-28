澳門新年超熱鬧！大型匯演、煙花表演看個過癮

2019年01月28日 21:34 中時 何書青

農曆新年花車匯演逐漸成為澳門具代表性的節慶盛事活動之一。（澳門旅遊局提供）

近年台灣赴澳門旅遊人數正持續攀升，機票便宜、離台灣近都是吸引台灣人前往旅遊的原因，即將到來的春節連假在澳門也有看頭，澳門特別行政區政府旅遊局將在農曆新年假期的大年初三（2月7日）及初六（2月10日）為遊客打造大型賀歲活動「金豕報歲喜回家2019農曆新年花車匯演」，有像是花車巡遊、大型匯演、煙花表演、花車展覽及花車投票活動等，要讓遊客熱鬧迎新春。

農曆新年花車匯演逐漸成為澳門具代表性的節慶盛事活動之一，今年的花車匯演結合美食元素，並以「回家過年」為主題，18部花車將分別代表極具好兆頭的新年菜式，除了象徵送上源源不絕的福氣，也向來自各地的遊客展現澳門美食和傳統文化的魅力。

今年農曆年初三的活動將有花車巡遊、表演隊伍巡遊及煙花表演，18部閃爍奪目、福氣滿滿的花車將聯同32支海內外表演隊伍，於晚上8點在澳門旅遊塔前的西灣湖廣場開始，經孫逸仙大馬路到達終點澳門科學館。

下午5點30分開始，在各定點表演區就有一系列的暖場表演；晚上8點起，多個地點也有設置屏幕直播花車匯演；到晚上9點45分時，在旅遊塔對開海面將舉行15分鐘的煙花表演，觀眾席分別設於西灣湖廣場、觀光塔街前地、觀音蓮花苑前廣場及澳門科學館前圓形地。另外，為了方便遊客到現場觀看匯演，澳門旅遊局於澳門、氹仔及路環設置5條免費穿梭巴士線往來該區及活動場地。

農曆年初六也有花車匯演及壓軸文藝表演，晚上8點在沙梨頭北街舉行起步儀式，18部花車經青洲大馬路、拱形馬路、黑沙環馬路、慕拉士大馬路、黑沙環第四街、長壽大馬路、市場街到祐漢街市公園為終點，之後更有壓軸文藝表演可以欣賞。

此外，旅客只需掃描花車上的二維碼即可進入投票平台參加「我最喜愛花車投票活動」，挑選最喜愛的花車和提交個人資料後，也將有機會參加大抽獎，獎品包括足金金豬擺設。花車將於2月7日晚上10時至10日下午5時在澳門科學館海堤，以及2月10日晚上10時至2月17日下午6時在塔石廣場展出，花車的燈飾裝置亦於下午6時至晚上10時亮燈。（2月7日、10日及17日因配合花車匯演而有所調整）

(中時 )